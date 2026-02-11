Овсяноблин — как приготовить полезный завтрак для похудения за 5 минут

МОСКВА — РИА Новости. Овсяноблин — тонкий блин из овсяных хлопьев, яиц и молока, который готовится буквально за 5 минут. Причем его можно подать как самостоятельное блюдо, так и с начинкой, сделав прием пищи разнообразным и сытным — настоящая находка для тех, кто хочет похудеть без голодовок и скучных диет. Варианты приготовления овсяноблина, секреты, которые помогут приготовить идеальное блюдо, польза и противопоказания, — в материале РИА Новости.

Что такое овсяноблин и почему он идеален для ПП

Овсяноблин по внешнему виду напоминает обычный блинчик, муку в составе которого заменяют на овсяные хлопья. Готовится за несколько минут на сковороде, при этом сделать его можно по-разному: одни пышным или несколькими тонкими блинчиками.

В классический рецепт овсяноблина входят овсяные хлопья, яйца и молоко — основные продукты для соблюдения принципов ПП и составления правильного меню.

Как утверждает нутрициолог Анастасия Дубицкая, благодаря содержанию легкоусвояемого белка и медленных углеводов, овсяноблин хорошо насыщает. Ингредиенты блюда дают медленное высвобождение энергии и не провоцируют резкие скачки сахара в крови, за счет чего снижается тяга к перекусам и сладкому.

16 февраля 2026 года наступает масленичная неделя, которую по традиции обязательно нужно отметить вкусными блинчиками на сливочном масле со сметаной, вареньем или сытной начинкой. Диетологи не запрещают есть блины в меру, балансируя их овощами, нежирными и несладкими добавками. Часто соблюдать норму в праздники становится невозможным, из-за чего появляются лишние килограммы и проблемы с ЖКТ. Интересным вариантом разнообразия масленичного меню или разумной альтернативой для тех, кто не хочет отказываться от традиций, но следит за питанием, может стать овсяноблин.

Базовые рецепты

Есть множество рецептов приготовления овсяного блина. Но "освоение" блюда лучше начинать с классического рецепта.

Классический овсяноблин на сковороде

Для приготовления классического овсяноблина понадобится:

куриное яйцо — 1 шт;

молока — 3 ст.л.;

овсяных хлопьев — 3 ст.л.;

соль по вкусу.

Как приготовить:

Смешать яйцо, молоко и соль. Взбить вилкой до однородной массы. Добавить цельные овсяные хлопья, отставить тесто в сторону на 10-15 минут до того, пока не размокнут хлопья. На предварительно разогретой сковороде с антипригарным покрытием распределить получившееся тесто. Обжаривать по 2 минуты с каждой стороны.

Бывают случаи, когда блин из цельных овсяных хлопьев разваливается при переворачивании. Чтобы этого не произошло, дайте крупе набухнуть, оставив на 5-10 минут.

Если блинчик получился сухим, в следующий раз добавьте чуть больше жидкости: если используете мелкие яйца, добавьте не одно, а два, или влейте еще одну ложку молока или воды.

Овсяноблин на овсяной муке

Чтобы не терять время на приготовление теста, можно использовать готовую овсяную муку или измельчить хлопья в блендере, кофемолке. Такие овсяные блинчики получаются тоньше и эластичнее обычных, полностью напоминая привычные из пшеничной муки.

Понадобится:

4 ст. л. овсяной муки (или измельченных хлопьев);

4 ст. л. молока;

1 среднее яйцо;

соль и сахар по вкусу.

Смешайте все ингредиенты в однородную массу, вылейте тесто на разогретую сковороду. Обжаривайте по 1 минуте с каждой стороны на среднем нагреве.

Вариации по жидкости

Выбор жидкости влияет не только на калорийность, но и на вкус, текстуру и пользу готового блина. Молоко делает овсяноблин нежнее, кефир добавляет кислинку и пышность, вода максимально снижает калории, а растительное молоко подходит для веганов.

Постный овсяноблин на воде

Подойдет веганам, вегетарианцам и тем, кто соблюдает пост.

Понадобится:

овсяные хлопья — 1 стакан;

овсяные отруби — 2 ст.л.;

минеральная вода — 150 мл;

соль по вкусу;

капля масла для смазывания сковороды.

Соедините сухие ингредиенты и постепенно влейте воду до получения однородной массы. Обжаривайте блинчики на предварительно разогретой сковороде, выкладывая небольшие порции теста, как на оладьи, по 1-2 минуты с каждой стороны. Огонь средний.

Пышный овсяноблин на кефире

Понадобится:

кефир 2,5% — 60 мл;

куриное яйцо — 1 шт;

овсяные хлопья — 3 ст.л.;

щепотка разрыхлителя;

соль по вкусу.

Как приготовить:

Измельчить овсяные хлопья в блендере, добавить яйцо, кефир, разрыхлитель и соль. Перемешать до получения однородной массы. Обжаривать на разогретой сковороде с добавлением масла с двух сторон до готовности.

Важно! По желанию в тесто можно добавить какао — получится идеальная основа для сладкого завтрака с ягодно-творожной начинкой.

Веганский овсяноблин на овсяном молоке

Растительный рецепт без яиц и продуктов животного происхождения.

Понадобится:

овсяное молоко — 80 мл;

овсяные хлопья — 4 ст. л.;

половина банана для связки вместо яйца;

щепотка разрыхлителя;

соль и сахар по вкусу.

Как приготовить:

Размять банан вилкой до состояния пюре. Добавить овсяное молоко, хлопья и соль, перемешать до однородности. Дать настояться 5-7 минут. Выпекать на антипригарной сковороде без масла по 2-3 минуты с каждой стороны на медленном огне.

Такой блин получается плотнее, чем с яйцом, но держит форму и не разваливается.

Заварной овсяноблин на кипятке

Необычный вариант, при котором часть хлопьев заваривается кипятком.

Понадобится:

овсяные хлопья — 3 ст. л.;

кипяток — 50 мл;

одно яйцо;

щепотка соли.

Две столовые ложки хлопьев залить кипятком и оставить на 3 минуты. Оставшуюся ложку хлопьев измельчить в блендере. Смешать запаренные хлопья, овсяную муку и яйцо, посолить. Выпекать 3 минуты с каждой стороны.

На Масленицу можно приготовить вариант привычных заварных блинчиков без добавления в тесто молока и пшеничной муки.

Понадобится:

2 яйца;

1 ст. л. сахара;

200 мл кипятка;

200 мл холодной воды;

200 г овсяной муки (подойдут измельченные хлопья);

2 ст. л. растительного масла;

соль по вкусу.

Как приготовить:

Яйца взбить с сахаром, осторожно влить кипяток и активно размешать до появления пены. В получившуюся массу добавить стакан холодной воды, соль. Всыпать овсяную муку или измельченные хлопья. Тщательно перемешать венчиком до однородности. В тесто добавить растительное масло. Выпекать как обычные блинчики на хорошо разогретой сковороде

Без яиц

Не всем подходят рецепты с яйцами — кто-то избегает их из-за аллергии, кто-то придерживается веганского питания, а кто-то просто хочет снизить калорийность завтрака. Овсяноблин можно приготовить и без них, сохранив нужную текстуру и вкус.

Овсяноблин без яиц на банане

Бананом можно заменить не только яйцо, но и сахар — естественная вязкость и сладость фрукта делают консистенцию теста однородной, а блюдо вкусным.

Понадобится:

один спелый банан;

3 ст. л. овсяных хлопьев;

2 ст. л. молока или воды;

щепотка соли.

Как приготовить:

Размять банан вилкой до консистенции пюре без крупных кусочков. Добавить молоко и хлопья, которые можно измельчить или оставить цельными. Перемешать и дать настояться 5 минут, чтобы хлопья набухли. Выпекать под крышкой на медленном огне по 4 минуты с каждой стороны.

Все ингредиенты можно смешать в блендере.

Важно! Не торопитесь — банановый овсяноблин легко пригорает.

Овсяноблин с псиллиумом

Псиллиум (шелуха семян подорожника) — растительный загуститель с высоким содержанием клетчатки, который при контакте с водой становится желеобразным, что помогает блину держать форму без яиц. Суперфуд, который можно использовать как для веганского, так и простого диетического меню.

Чтобы приготовить овсяноблин с псиллиумом, понадобится:

овсяные хлопья (или овсяная мука) — 3 ст. л.;

псиллиум — 2 ст. л.;

вода, молоко или растительное молоко — 150 мл;

соль и сахар по вкусу.

Как приготовить:

Смешать хлопья с псиллиумом и солью, залить водой и быстро перемешать. Дать постоять 2-3 минуты — тесто станет очень густым. Выпекать на сковороде с каплей масла по 3 минуты с каждой стороны.

Блин получается эластичным, не рвется при сворачивании и содержит много клетчатки — псиллиум добавляет еще 4 г (в одной столовой ложке).

С добавками

Овсяноблин позволяет сделать завтрак не просто полезным, а максимально функциональным — добавить больше белка после тренировки, увеличить количество клетчатки или побаловать себя шоколадным вкусом без вреда для фигуры. Для этого можно добавить в тесто дополнительные ингредиенты.

Овсяноблин с протеином

Овсяный блин с протеином — отличный прием пищи после тренировки или ужин, который не навредит фигуре.

Понадобится:

1 яйцо;

молоко — 60 мл;

овсяные хлопья — 50 г;

протеин — 40 г;

соль, сахар — по вкусу.

Соедините ингредиенты и хорошо перемешайте тесто до однородной массы. Дайте постоять 3 минуты. Обжарьте блин на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

Важно! Если нужно больше белка, сделайте начинку из творога или нежирной индейки, куриной грудки.

Овсяноблин с отрубями

Отруби — еще один источник клетчатки, важной для хорошей перистальтики кишечника. Кроме того, они делают блюдо сытнее.

Для приготовления овсяноблина с отрубями понадобится:

овсяные хлопья — 2 ст. л.;

отруби (овсяные, пшеничные и любые другие) — 1 ст. л.;

30 мл молока;

соль и сахар — по вкусу.

Смешайте хлопья с отрубями, добавьте яйцо, кефир и соль. Оставьте тесто на 5 минут — отруби должны хорошо набухнуть. Выпекать по 3 минуты с каждой стороны.

Шоколадный овсяноблин с какао

Десерт, который не навредит фигуре.

Понадобится:

овсяные хлопья — 3 ст. л.;

молоко — 50 мл;

какао-порошок — 1 ч. л.;

1 яйцо;

соль, сахар по вкусу.

Взбейте яйцо с молоком до легкой пены, добавьте овсянку, какао, соль и сахар. Тщательно перемешайте до однородности и дайте постоять 2 минуты. Обжарьте блинчик по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Важно! Используйте какао без добавления сахара и сухого молока. Сахар в рецепте можно заменить бананом.

Способы приготовления

Современная кухонная техника позволяет делать блины без масла, с хрустящей корочкой или необычной формы. Каждый способ дает свой результат по вкусу и текстуре.

"Полезные блюда работают только тогда, когда их легко готовить. Если завтрак не требует лишних движений и всегда получается одинаково хорошо, он быстро становится привычкой. А это и есть основа здорового питания. Овсяноблин — хороший пример того, как простой рецепт в сочетании с правильной техникой превращается в удобный ежедневный ритуал, а не в очередной кулинарный эксперимент", — отмечает Татьяна Неклюдова, генеральный директор и основатель российского бренда бытовой техники Felfri.

Овсяноблин на сковороде

Классический способ приготовления, который дает лучший результат по вкусу и текстуре. Для жарки овсяноблина отлично подходит антипригарная сковорода диаметром 20-24 см. Чугунная не рекомендуется — блин может прилипнуть.

Несколько правил для приготовления идеального овсяного блина:

Сковороду нужно разогревать 1-2 минуты на среднем огне. Готовность можно проверить каплей воды — она должна зашипеть и испариться. Поверхность смазать минимальным количеством масла с помощью силиконовой кисти или бумажной салфетки. Избыток масла делает блин резиновым. Крышкой накрывать не следует, иначе блин станет влажным и распадется при сворачивании.

Оптимальная температура жарки — средний огонь. На сильном блин сгорит снаружи и останется сырым внутри, а на слабом будет сухим.

Овсяноблин без масла в аэрогриле

Современные аэрогрили позволяют готовить овсяноблин иначе. Как объясняет Татьяна Неклюдова, за счет равномерной циркуляции горячего воздуха блин пропекается сразу по всей толщине, без подгорания и без необходимости переворачивать его. Масло не требуется, температура стабильна, а результат предсказуем.

Это особенно удобно утром, когда нет времени стоять у плиты. Достаточно залить массу в форму, выбрать режим и заняться своими делами. Через несколько минут вы получаете мягкий, ровно пропеченный овсяноблин с аккуратной текстурой.

Овсяноблин выпекают при температуре 175-180 °C около 10–12 минут. Для подстраховки можно застелить форму силиконовым ковриком.

Хрустящий овсяноблин в вафельнице

Еще один вариант интересного завтрака — приготовить овсяноблин в вафельнице. Подойдет базовое тесто, но с добавлением еще одной ложки молока, чтобы блинчики не были слишком плотными.

Жарить такой блин на той же температуре, что и вафли, 5-7 минут до золотистого цвета. Вафельницу заполнять на ⅔, иначе тесто вытечет.

20 начинок для овсяноблина: сладкие и соленые

Овсяноблин сам по себе — основа для кулинарного творчества. Настоящий вкус и разнообразие приходят вместе с начинкой. Ниже приведены 20 проверенных вариантов с точным расчетом калорий и КБЖУ, чтобы вы могли контролировать свой рацион.

Сладкие начинки Начинка Состав Калорийность (ккал) КБЖУ Подача Творог с бананом Творог 5% (100 г) + банан (50 г) +115 ккал Б 12 г, Ж 3 г, У 12 г Намазать творог, сверху банан кружочками, свернуть Арахисовая паста Арахисовая паста (1 ст.л., 20 г) +120 ккал Б 5 г, Ж 9 г, У 4 г Намазать тонким слоем Ягоды с мёдом Клубника/малина (50 г) + мёд (1 ч.л.) +55 ккал Б 0,5 г, Ж 0 г, У 13 г Выложить ягоды, полить мёдом Творог с какао Творог (100 г) + какао (1 ч.л.) + сахарозаменитель +95 ккал Б 16 г, Ж 5 г, У 3 г Взбить творог с какао, намазать Банан с корицей Банан (1 шт) + корица +90 ккал Б 1 г, Ж 0 г, У 21 г Банан кружочками, посыпать корицей Яблоко с творогом Яблоко тушёное (50 г) + творог (50 г) +70 ккал Б 8 г, Ж 2 г, У 8 г Смешать, выложить на блин Шоколад Тёмный шоколад 70% (20 г) +110 ккал Б 2 г, Ж 7 г, У 10 г Растопить, полить сверху Сгущёнка Сгущённое молоко (1 ст.л.) +80 ккал Б 2 г, Ж 2 г, У 14 г Полить тонкой струйкой Авокадо с мёдом Авокадо (50 г) + мёд (1/2 ч.л.) +85 ккал Б 1 г, Ж 7 г, У 5 г Размять авокадо, намазать Протеиновый крем Творог (100 г) + протеин (10 г) + молоко (20 мл) +130 ккал Б 22 г, Ж 3 г, У 5 г Взбить, намазать

Соленые начинки Начинка Состав Калорийность (ккал) КБЖУ Подача Сыр с помидором Сыр (30 г) + помидор (50 г) + зелень +90 ккал Б 8 г, Ж 6 г, У 2 г Сыр тёртый, помидор кружочками Тунец с авокадо Тунец в собственном соку (50 г) + авокадо (30 г) +100 ккал Б 12 г, Ж 5 г, У 2 г Размять вилкой, намазать Творог с зеленью Творог (100 г) + укроп + чеснок + соль +95 ккал Б 16 г, Ж 5 г, У 2 г Смешать, намазать Ветчина с сыром Ветчина (30 г) + сыр (20 г) +105 ккал Б 10 г, Ж 6 г, У 1 г Выложить ветчину, посыпать сыром Яйцо с зелёным луком Яйцо варёное (1 шт) + зелёный лук + греческий йогурт (1 ст.л.) +100 ккал Б 9 г, Ж 7 г, У 2 г Размять яйцо, смешать с йогуртом Курица с овощами Куриная грудка (50 г) + огурец + помидор +80 ккал Б 12 г, Ж 1 г, У 3 г Курицу нарезать, выложить с овощами Рыба с огурцом Слабосолёная сёмга (30 г) + огурец + сливочный сыр (10 г) +95 ккал Б 8 г, Ж 6 г, У 1 г Намазать сыр, выложить рыбу Авокадо с яйцом Авокадо (50 г) + яйцо пашот +150 ккал Б 8 г, Ж 12 г, У 4 г Размять авокадо, сверху яйцо Грибы с сыром Шампиньоны жареные (50 г) + сыр (20 г) +85 ккал Б 7 г, Ж 5 г, У 3 г Тёплая начинка, свернуть Хумус с овощами Хумус (2 ст.л.) + огурец + помидор +70 ккал Б 3 г, Ж 4 г, У 6 г Намазать хумус, выложить овощи

Выбор начинки зависит от времени приема пищи. Для завтрака до 12:00 подходят любая, включая сладкие. После 16:00 рекомендуется выбирать белковые начинки: творог, тунец, курицу, яйца. Это помогает не перегружать организм углеводами вечером. Для перекуса между приемами пищи подойдут легкие дополнения: авокадо, овощи с хумусом, яйцо с зеленым луком.

20 секретов идеального овсяноблина

На первый взгляд кажется, что овсяноблин — легкое в приготовлении блюдо. Это действительно так: ингредиенты всегда под рукой, не нужно дополнительной кухонной техники для взбивания, а само блюдо готовится буквально за 10-15 минут. Однако и у такого простого рецепта есть свои тонкости, которые нужно знать, чтобы каждый овсяноблин получался идеальным.

Первое, что имеет значение — выбор хлопьев. Лучше отдать предпочтение крупе "Геркулес", которую нужно варить 15-20 минут. Каши-пятиминутки, конечно, быстрый и вкусный вариант завтрака, но не совсем полезный. Такие хлопья дополнительно проходят термическую обработку и лишаются самого важного — клетчатки, витаминов и минералов. Если хотите измельчить хлопья, их нужно молоть 20-30 секунд. Не следует превращать их в пыль, иначе блин получится резиновым.

Чтобы тесто не растекалось по сковороде, нужно настоять тесто минимум 2-3 минуты. Правильная консистенция должна напоминать густую сметану — масса должна медленно стекать с ложки, но не быть жидкой как молоко. Если получилось слишком жидко, можно добавить 1 чайную ложку хлопьев и подождать минуту.

Кроме того, для приготовления идеального теста важна температура ингредиентов. Например, холодное яйцо из холодильника плохо смешивается с другими продуктами, поэтому лучше достать его за 20 минут до приготовления. А вот молоко, наоборот, должно быть холодным. Если использовать его теплым или горячим, тесто загустеет слишком быстро и станет комковатым.

Не забудьте про натуральный усилитель вкуса — соль. Без нее овсяноблин получается безвкусным. Что касается сахара, его лучше добавлять в начинку, иначе блин быстро пригорит и покроется темными пятнами.

Жарить овсяноблин нужно только на разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Идеальная толщина — не более 3-5 мм, как у обычного блинчика. Если сделать толще, середина не пропечется и останется сырой.

Если блин прилипает, причина может быть в следующем:

Плохо разогретая сковорода. Нужно дать ей прогреться 1-2 минуты на среднем огне перед тем, как вылить тесто. Недостаточно масла или его полное отсутствие на обычной сковороде. Даже антипригарное покрытие лучше слегка смазать. Попытка перевернуть блин раньше времени. Следует дождаться, пока края подрумянятся и легко отделятся от сковороды. Чтобы блин получился вкуснее, рекомендуется дать смеси постоять 5 минут после замешивания. Хлопья набухнут, впитают всю жидкость, и блин получится нежным с правильной текстурой.

Перед подачей овсяноблин нужно остудить — сразу после жарки он очень хрупкий и будет рваться при попытке свернуть его или добавить начинку. В целом выкладывать начинку лучше на холодный блин, чтобы она не растаяла (что может произойти с творогом). Исключение — горячие начинки вроде грибов.

Готовый блин без начинки можно хранить в холодильнике в течение 2 дней и разогревать на сковороде или в микроволновке перед подачей. Если приготовили несколько овсяноблинов, сложите их стопкой, проложив между ними листы пергамента, чтобы они не слиплись.

Заморозка также допустима: можно завернуть каждый блин в пищевую пленку и хранить до месяца, а перед приготовлением размораживать при комнатной температуре 15-20 минут.

Овсяноблин для похудения: как включить в диету

Овсяноблин в свое время стал популярным блюдом у приверженцев правильного питания, фитнес-тренеров и диетологов. И на это есть объективные причины, одна из которых — калорийность. В одной порции без начинки около 150-250 ккал в зависимости от рецепта. При этом блюдо содержит 9-12 г белка, который обеспечивает длительное насыщение, и 3-7 г клетчатки, улучшающей пищеварение. Кроме того, овсянка имеет низкий гликемический индекс — 49 единиц, поэтому не провоцирует резкие скачки сахара в крови и последующие приступы голода.

"Но важен не только сам блин, а то, с чем его едят. Для похудения лучше сочетать его с овощами — сладкие добавки легко превращают полезное блюдо в обычный десерт", — отмечает нутрициолог Анастасия Дубицкая.

Чтобы диетическое блюдо не превратилось в калорийную бомбу:

Готовьте на воде или кефире вместо молока. Классический рецепт на молоке — 195 ккал, на воде — всего 115 ккал. Выбирайте белковые начинки. Творог 5%, тунец в собственном соку, яйца, куриная грудка, нежирная рыба насыщают лучше углеводов и не откладываются в жир. По возможности жарьте без масла. Используйте антипригарную сковороду, аэрогриль или вафельницу. Допустимо смазать сковороду парой капель масла.

Завтрак — самое подходящее время для овсяноблина. Утром организм активно расходует энергию и лучше усваивает углеводы, поэтому можно позволить себе даже сладкие начинки — творог с бананом, ягоды с медом, арахисовую пасту. Овсяноблин с протеином — отличный прием пищи после тренировки, когда организм нуждается в белке для восстановления мышц и углеводах для восполнения энергии.

Для перекуса между основными приемами пищи выбирайте несладкие варианты. Овсяноблин с тунцом, курицей или яйцом — это полноценное блюдо, которое насытит лучше, чем печенье или батончик.

Полезные свойства овсяноблина и противопоказания

Овсяноблин также можно считать полезным:

В снижении уровня холестерина. Исследования показали, что при ежедневном употреблении овсяных хлопьев в течение 3–12 недель у людей среднего возраста снижался уровень "плохого" холестерина. Все дело в бета-глюкане — разновидности нерастворимой клетчатки, которая препятствует всасыванию холестерина в организме. В улучшении работы кишечника. Одна порция овсяноблина содержит от 3 до 7 г клетчатки — это примерно четверть дневной нормы. А ее регулярное употребление помогает нормализовать стул и решить проблему запоров. В улучшении состояния волос, кожи и ногтей. Витамины группы B, цинк и магний в овсе влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Витамины B1, B2, B6 участвуют в обновлении клеток кожи и укрепляют волосы. Цинк помогает бороться с воспалениями и акне. Магний снижает уровень стресса, что также положительно сказывается на внешнем виде.

Белок и углеводы в составе овсяноблина помогает контролировать аппетит, восстанавливать мышцы и стимулировать их рост, т.е. отвечать за самые важные аспекты при похудении.

Абсолютных противопоказаний нет. Людям с аллергией на глютен следует включать с осторожностью овсяноблин в меню. Овес сам по себе не содержит его, но часто обрабатывается на тех же производствах, что и пшеница. Людям с целиакией рекомендуется покупать овсянку и овсяную муку с пометкой "Без глютена".

Овсяноблин можно включать в рацион при сахарном диабете, но нужно следить за общим количеством углеводов в сутки. Избегайте сладких начинок с быстрыми углеводами — меда, варенья, сгущенки и др. Выбирайте белковые варианты и контролируйте уровень сахара после еды.

Обострение гастрита или язвы — повод временно отказаться от овсяноблина. Клетчатка может раздражать воспаленную слизистую желудка. В стадии ремиссии можно вернуть блюдо в меню, но готовить его на молоке, которое обволакивает стенки желудка, и избегать кислых начинок.