Лавров оценил влияние отношений России и Китая на международные отношения
Лавров оценил влияние отношений России и Китая на международные отношения
Развитие отношений России и Китая оказывает стабилизирующее влияние на систему международных отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
Лавров: отношения России и Китая стабилизируют систему международных отношений