В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T02:31:00+03:00
На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА