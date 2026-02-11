Рейтинг@Mail.ru
Измена норвежца, подстава русского, хамство Украины: кто скандалит на Играх
Фигурное катание
 
18:03 11.02.2026
Измена норвежца, подстава русского, хамство Украины: кто скандалит на Играх
Измена норвежца, подстава русского, хамство Украины: кто скандалит на Играх
Скандалы на Олимпийских играх в Италии возникают ежедневно - политические, спортивные и даже любовные. РИА Новости Спорт рассказывает о событиях, которые...
Измена норвежца, подстава русского, хамство Украины: кто скандалит на Играх

Тарасова заявила, что организаторы Олимпиады "уничтожили" Гуменника

Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Скандалы на Олимпийских играх в Италии возникают ежедневно - политические, спортивные и даже любовные. РИА Новости Спорт рассказывает о событиях, которые затмевали порой крутые победы атлетов.

"Они изуродовали участие Пети и всех нас"

В эпицентре одного из главных скандалов оказался российский фигурист Петр Гуменник. За сутки до вылета в Милан он узнал, что из-за авторских прав ему не одобрена музыка к короткой программе "Парфюмер". Многих удивило, почему это произошло прямо перед стартом на Играх. "Он же с этой программой выступал на олимпийском отборе. Что ж тогда не сказали?" - задавалась логичным вопросом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Рассматривался вариант с возвращением к прошлогодней программе "Дюна", но в итоге решение было найдено в последний момент. Гуменник выступил под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. "Новая музыка ничуть не хуже, очень хорошо легла под "Парфюмера". Позволяет мне быть более эмоциональным", - отметил российский фигурист. Но по итогам короткой программы он стал лишь 12-м. "Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх", - отреагировала Тарасова.
Еще одна неприятная ситуация сложилась у армянских фигуристов Карины Акоповой и Никиты Рахманина. Они использовали композицию "Арцах" Ары Геворкяна, на что последовала жалоба со стороны Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана. На сей раз удалось обойтись правками названия трека в официальном профайле.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
10 февраля, 21:53

Украинские шлемы

В центре внимания оказались и спортсмены из Украины. Политические провокации на спортивных соревнованиях давно стали фишкой атлетов из этой страны бывшего СССР. Сначала привлек внимание скелетонист Владислав Гераскевич, посчитавший отличной идею нанести на шлем изображения погибших соотечественников. Международный олимпийский комитет жестко отреагировал на происходящее.
«
"Мы понимаем его желание почтить память погибших спортсменов, он это сделал на тренировке и в соцсетях. Но Олимпийская хартия формулирует правила выражения мнений, мы должны концентрироваться на соревнованиях и спорте, эти правила касаются выражения религиозных и политических взглядов, и они одинаковы для всех", - заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Несмотря на запрет любой политической пропаганды, Гераскевич заявил, что не намерен отказываться от этой экипировки. Похожая ситуация произошла и с украинской фристайлисткой Екатериной Коцар, нанесшей на шлем политический лозунг. Но она, в отличие от Гераскевича, с запретом МОК согласилась.
Украинцы, не блещущие результатами, пытаются проявить себя разными неспортивными методами. Фигурист Кирилл Марсак по-хамски отреагировал на участие в Олимпиаде нашего Гуменника, а горнолыжник Дмитрий Шепюк после финиша супергиганта показал в камеру написанное на внутренней стороне перчатки политическое заявление.
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии
Вчера, 14:30
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии
Вчера, 14:30

Бракованные медали

Редкие Олимпиады проходят без скандалов, связанных с качеством медалей. В Италии серебряная награда шведской лыжницы Эббы Андерссон, завоеванная в скиатлоне, развалилась на части прямо после награждения. "Это было глупо. Я догоняла Фриду Карлссон, и в этом порыве медаль раскололась на части и упала в снег. Я подумала: "Черт возьми, это ужасно". Потом я пыталась склеить ее, но одна из трех частей улетела в другую сторону и осталась где-то на улице", - рассказала Андерссон.
У американской фигуристки Алисы Лю золотая награда оторвалась от ленточки. "Моей медали не нужна ленточка", - пошутила она в социальных сетях. По заверениям оргкомитета Игр, проблемой занялись незамедлительно, а бракованные медали заменят или отремонтируют. А, может, и прислушаются к совету двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева, предложившего в комплекте с медалями выдавать спортсменам клей.
«
"Некоторое количество медалей имели дефекты, оргкомитет немедленно занялся этой проблемой совместно с монетным двором Италии, отвечающим за производство медалей. Решение было найдено", - подчеркнул глава операционной службы оргкомитета Лука Касасса.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50

"Русского бы точно дисквалифицировали"

Российский лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне финишировал на самом обидном из возможных 4-м месте. Но спортивная составляющая отошла на второй план. Занявший второе место француз Матис Делож при заходе на последний круг перепутал поворот и срезал часть трассы. По итогам гонки российская сторона подала протест, но судьи ограничились лишь предупреждением в виде желтой карточки.
В FIS решили, что произошедшее не повлияло на итоговый результат. "Я знаю только одно: если бы такое нарушение совершил российский спортсмен, то никто даже не стал бы сомневаться в том, что его надо дисквалифицировать", - заявил прославленный биатлонист Васильев. Рассматривался вариант с подачей еще одной апелляции, в FIS, а затем и в Спортивный арбитражный суд, но в итоге от этого варианта Коростелев отказался.
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026
8 февраля, 19:45
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026
8 февраля, 19:45

Изменил девушки и погнал на Олимпиаду

Не обошлось и без экзотичных происшествий. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, который стал бронзовым призером индивидуальной гонки, после финиша не придумал ничего лучше, чем на весь мир признаться в измене своей девушке.
«
"Это моя первая олимпийская медаль, и я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на трассе. Есть один человек, который, возможно, не смотрит сегодня. Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни. Самую красивую, замечательную женщину в мире, и три месяца назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни - изменил ей. Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни", - рассказал Легрейд.
Судя по всему, таким образом он пытался вернуть свою любовь. Но норвежец лишь столкнулся с осуждением со стороны коллег. "И время, и место, и момент, к сожалению, совершенно неподходящие", - отметил Йоханнес Бе. С ним согласилась и Тереза Йохауг. Сама же уже бывшая девушка Легрейда призналась, что даже после такого жеста ей трудно простить молодого человека.
Ютта Лердам - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Свела с ума и победила с рекордом. Кто самая красивая участница Олимпиады
9 февраля, 21:20
 
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд, Зимние Олимпийские игры 2026, скандал, Вокруг спорта, Савелий Коростелев, Украина
 
