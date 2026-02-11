Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал, идут ли переговоры по Украине на площадке ОБСЕ - РИА Новости, 11.02.2026
02:03 11.02.2026
Полянский рассказал, идут ли переговоры по Украине на площадке ОБСЕ
Полянский рассказал, идут ли переговоры по Украине на площадке ОБСЕ
Содержательных переговоров по Украине сейчас на площадке ОБСЕ нет, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
2026-02-11T02:03:00+03:00
2026-02-11T02:03:00+03:00
РИА Новости
Полянский рассказал, идут ли переговоры по Украине на площадке ОБСЕ

Полянский: содержательных переговоров по Украине на площадке ОБСЕ сейчас нет

ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Содержательных переговоров по Украине сейчас на площадке ОБСЕ нет, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"На площадке ОБСЕ, как и в других международных структурах, включая ООН, содержательного разговора по этим вопросам не ведется", - сказал дипломат, комментируя вопросы украинского урегулирования.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает, что новый раунд переговоров по Украине пройдет скоро, но конкретных дат пока нет.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ оценивал проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, и пообещал, что она будет продолжена.
