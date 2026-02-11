https://ria.ru/20260211/obse-2073548651.html
Полянский рассказал, идут ли переговоры по Украине на площадке ОБСЕ
Полянский рассказал, идут ли переговоры по Украине на площадке ОБСЕ - РИА Новости, 11.02.2026
Полянский рассказал, идут ли переговоры по Украине на площадке ОБСЕ
Содержательных переговоров по Украине сейчас на площадке ОБСЕ нет, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 11.02.2026
Полянский рассказал, идут ли переговоры по Украине на площадке ОБСЕ
Полянский: содержательных переговоров по Украине на площадке ОБСЕ сейчас нет