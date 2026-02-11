https://ria.ru/20260211/navrotskij-2073700080.html
Навроцкий готов сесть за стол переговоров с Путиным
Навроцкий готов сесть за стол переговоров с Путиным - РИА Новости, 11.02.2026
Навроцкий готов сесть за стол переговоров с Путиным
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:44:00+03:00
2026-02-11T16:44:00+03:00
2026-02-11T16:46:00+03:00
в мире
польша
россия
кароль навроцкий
владимир путин
польша
россия
Навроцкий готов сесть за стол переговоров с Путиным
Президент Польши Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным