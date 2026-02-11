Рейтинг@Mail.ru
Навроцкий готов сесть за стол переговоров с Путиным - РИА Новости, 11.02.2026
16:44 11.02.2026 (обновлено: 16:46 11.02.2026)
Навроцкий готов сесть за стол переговоров с Путиным
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.02.2026
Навроцкий готов сесть за стол переговоров с Путиным

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Во время избирательной кампании мне задали вопрос, сяду ли я за один стол с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с каждым, если этого будет требовать интерес Польши. Так что, если этого будет требовать интерес Польши, то я буду к этому готов", - сказал Навроцкий, открывая заседание Совета национальной безопасности.
При этом он напомнил, что находится в России в розыске, как ответственный за снос памятников советским воинам.
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
