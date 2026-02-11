https://ria.ru/20260211/nato-2073553030.html
В НАТО отметили растущую роботизацию современных боевых действий
Верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье отметил растущую роботизация боевых действий. РИА Новости, 11.02.2026
