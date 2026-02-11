Рейтинг@Mail.ru
В НАТО отметили растущую роботизацию современных боевых действий - РИА Новости, 11.02.2026
03:39 11.02.2026
В НАТО отметили растущую роботизацию современных боевых действий
В НАТО отметили растущую роботизацию современных боевых действий - РИА Новости, 11.02.2026
В НАТО отметили растущую роботизацию современных боевых действий
Верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье отметил растущую роботизация боевых действий.
В НАТО отметили растущую роботизацию современных боевых действий

Адмирал Вандье: НАТО отмечает рост роботизации современных боевых действий

Логотип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Логотип НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье отметил растущую роботизация боевых действий.
"Мы видим, с какой скоростью всё развивается... На самом деле мы наблюдаем гонку в области военной робототехники", - сказал Вандье в ходе своего выступления перед журналистами в Вашингтоне.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Французский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе
