В молдавской оппозиции высказались о перспективах премьера Мунтяну

«

"Мы подозревали о том, что Мунтяну станет марионеткой, еще на консультациях, когда решался вопрос о формировании правительства. Я думаю, что Мунтяну не до конца осознал, в какой ситуации он оказался. Складывается впечатление, что его пригласили, чтобы сделать грязную работу и уйти", - заявила Караман.