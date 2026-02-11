https://ria.ru/20260211/moldavija-2073784001.html
В молдавской оппозиции высказались о перспективах премьера Мунтяну
В молдавской оппозиции высказались о перспективах премьера Мунтяну - РИА Новости, 11.02.2026
В молдавской оппозиции высказались о перспективах премьера Мунтяну
Премьер Молдавии Александр Мунтяну был назначен правящей партией "Действие и солидарность", чтобы сделать грязную работу в виде непопулярных проектов и затем...
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну был назначен правящей партией "Действие и солидарность", чтобы сделать грязную работу в виде непопулярных проектов и затем уйти, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Компартии Диана Караман.
«
"Мы подозревали о том, что Мунтяну станет марионеткой, еще на консультациях, когда решался вопрос о формировании правительства. Я думаю, что Мунтяну не до конца осознал, в какой ситуации он оказался. Складывается впечатление, что его пригласили, чтобы сделать грязную работу и уйти", - заявила Караман.
По ее словам, нет никакой гарантии, что после завершения мандата Мунтяну останется в Молдавии
, чтобы жить тут в тех условиях, которые сотворило его правительство, а не уедет за границу.
"Он пришел без людей, ему были навязаны министрами. Это фигура, которая не сильно пострадает от критики, его сделали козлом отпущения, он может потом спокойно продолжать жить в другой стране", - добавила Караман.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии
" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.