В молдавской оппозиции высказались о перспективах премьера Мунтяну
23:04 11.02.2026 (обновлено: 23:11 11.02.2026)
В молдавской оппозиции высказались о перспективах премьера Мунтяну
Премьер Молдавии Александр Мунтяну был назначен правящей партией "Действие и солидарность", чтобы сделать грязную работу в виде непопулярных проектов и затем... РИА Новости, 11.02.2026
В молдавской оппозиции высказались о перспективах премьера Мунтяну

© Фото : Alliance Française de MoldavieАлександр Мунтяну
Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Alliance Française de Moldavie
Александр Мунтяну. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну был назначен правящей партией "Действие и солидарность", чтобы сделать грязную работу в виде непопулярных проектов и затем уйти, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Компартии Диана Караман.
"Мы подозревали о том, что Мунтяну станет марионеткой, еще на консультациях, когда решался вопрос о формировании правительства. Я думаю, что Мунтяну не до конца осознал, в какой ситуации он оказался. Складывается впечатление, что его пригласили, чтобы сделать грязную работу и уйти", - заявила Караман.
По ее словам, нет никакой гарантии, что после завершения мандата Мунтяну останется в Молдавии, чтобы жить тут в тех условиях, которые сотворило его правительство, а не уедет за границу.
"Он пришел без людей, ему были навязаны министрами. Это фигура, которая не сильно пострадает от критики, его сделали козлом отпущения, он может потом спокойно продолжать жить в другой стране", - добавила Караман.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Правящая партия Молдавии предложит Санду назначить премьером Мунтяну
14 октября 2025, 14:04
 
