Медведев высказался о попытках зачеркнуть культурное наследие России

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не ожидал от недругов РФ тотальной попытки зачеркнуть ее культурное наследие.
«
"Когда началась специальная военная операция, я много чего ожидал от наших недругов в широком смысле этого слова. Но вот чего и я не ожидал, так это вот такой тотальной попытки зачеркнуть вообще российское культурное наследие", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
Он отметил, что Россия является ведущей державой в сфере культуры, которая дала миру огромное количество писателей, поэтов, художников и композиторов.
"Все это поставить на паузу? Маркировать красным, сказать, что этих показывать нельзя? Хотя, казалось бы, где условный Толстой или Чехов и сегодняшние дни, вот это удивительно на самом деле, а с другой стороны, не удивительно. Нужно будет это все запомнить и на будущее иметь в виду", - подчеркнул Медведев.
Председатель "Единой России" заявил, что вопрос не только в том, что РФ пытаются лишить денег, технологий, но и в том, что пытаются забыть, "что такие люди были, потому что они неправильные, причем даже те, которые умерли за 200 лет до СВО".