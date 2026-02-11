Рейтинг@Mail.ru
Медведев высказался о попытках зачеркнуть культурное наследие России
Культура
 
20:44 11.02.2026 (обновлено: 20:55 11.02.2026)
Медведев высказался о попытках зачеркнуть культурное наследие России
Медведев высказался о попытках зачеркнуть культурное наследие России
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не ожидал от недругов РФ тотальной попытки зачеркнуть ее культурное наследие. РИА Новости, 11.02.2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не ожидал от недругов РФ тотальной попытки зачеркнуть ее культурное наследие.
"Когда началась специальная военная операция, я много чего ожидал от наших недругов в широком смысле этого слова. Но вот чего и я не ожидал, так это вот такой тотальной попытки зачеркнуть вообще российское культурное наследие", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
Он отметил, что Россия является ведущей державой в сфере культуры, которая дала миру огромное количество писателей, поэтов, художников и композиторов.
"Все это поставить на паузу? Маркировать красным, сказать, что этих показывать нельзя? Хотя, казалось бы, где условный Толстой или Чехов и сегодняшние дни, вот это удивительно на самом деле, а с другой стороны, не удивительно. Нужно будет это все запомнить и на будущее иметь в виду", - подчеркнул Медведев.
Председатель "Единой России" заявил, что вопрос не только в том, что РФ пытаются лишить денег, технологий, но и в том, что пытаются забыть, "что такие люди были, потому что они неправильные, причем даже те, которые умерли за 200 лет до СВО".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СВО помогла России увидеть, на кого можно рассчитывать, заявил Медведев
КультураПолитикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
