Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил создать орган власти по помощи участникам СВО - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073764058.html
Медведев предложил создать орган власти по помощи участникам СВО
Медведев предложил создать орган власти по помощи участникам СВО - РИА Новости, 11.02.2026
Медведев предложил создать орган власти по помощи участникам СВО
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о создании в России отдельного органа исполнительной власти для... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:34:00+03:00
2026-02-11T20:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073757017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев предложил создать орган власти по помощи участникам СВО

Медведев предложил создать орган исполнительной власти по помощи участникам СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о создании в России отдельного органа исполнительной власти для помощи участникам специальной военной операции.
«
"Многое делается на общественных началах, это очень здорово…, для того, чтобы это было системным, рассчитанным на более длительную перспективу, - я сейчас скажу такую вещь, по которой пока нет решения, - так что давайте подумаем. Может быть, все-таки нужно будет определиться с тем, чтобы создать специальный орган исполнительной власти", - сказал в среду Медведев на встрече с экспертами, которые будут участвовать в формировании новой Народной программы партии "Единая Россия".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Для всех россиян нет ничего важнее победы, заявил Медведев
Вчера, 19:47
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала