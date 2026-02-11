Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, как занимается вопросами комплектования Вооруженных сил - РИА Новости, 11.02.2026
20:34 11.02.2026
Медведев рассказал, как занимается вопросами комплектования Вооруженных сил
Медведев рассказал, как занимается вопросами комплектования Вооруженных сил
безопасность, россия, дмитрий медведев, единая россия
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал, как занимается вопросами комплектования Вооруженных сил

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что практически каждый день занимается вопросами комплектования Вооруженных Сил России.
"Я этим занимаюсь постоянно, практически каждый день, имею в виду комплектование", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СВО помогла России увидеть, на кого можно рассчитывать, заявил Медведев
БезопасностьРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
