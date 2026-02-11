Рейтинг@Mail.ru
18:42 11.02.2026 (обновлено: 19:03 11.02.2026)
Львова-Белова работает над воссоединением вывезенных в ЕС детей с семьями
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка работает над воссоединением с семьями детей, принудительно вывезенных с линии фронта в том числе в Западную Европу, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
"Есть свидетельства родителей о деятельности организаций, вывозящих детей с линии фронта, а также фондов, которые эвакуировали детей из учреждений. Зачастую дальнейшая судьба ребят неизвестна, а родители продолжают их поиски", - сказала она журналистам.
Львова-Белова отметила, что иногда эти дети попадают в приемные семьи, а те уезжают в другие страны, например, в Западную Европу. Тогда вернуть детей становится практически невозможно.
"У нас в работе есть истории, когда воссоединиться с детьми в аналогичных ситуациях пытаются родители в России", - добавила детский омбудсмен.
