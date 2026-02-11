https://ria.ru/20260211/lundkholm-2073654218.html
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии
Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, идентифицирующая себя как мужчина, не смогла пройти квалификацию женского могула на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T14:30:00+03:00
2026-02-11T14:30:00+03:00
2026-02-11T14:51:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
трансгендер
фристайл
вокруг спорта
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073653006_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_619b26d54f717c0a22e560d1fe25a2bd.jpg
https://ria.ru/20260211/bolton-2073593723.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073653006_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f204a2d15cbe23cc3e49be8b710ca440.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, международный олимпийский комитет (мок), трансгендер, фристайл, вокруг спорта, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), трансгендер, Фристайл, Вокруг спорта, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии
Первый трансгендер в истории зимних ОИ не смогла пройти квалификацию в могуле
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, идентифицирующая себя как мужчина, не смогла пройти квалификацию женского могула на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
На первом этапе квалификации Лундхольм набрала 12,05 балла и заняла последнее, 29-е место. Во втором квалификационном раунде она заработала 59,22 очка и, став в итоге 25-й, лишилась шансов выйти в финал, который пройдет позднее в среду.
Как сообщают СМИ, Лундхольм стала первым открытым трансгендером* (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено) в истории зимних Олимпийских игр. В январе в интервью шведскому телеканалу SVT Лундхольм сообщила, что идентифицирует себя как мужчина, но при этом участвует в женских соревнованиях на тех же условиях, что и все остальные, "и все с этим согласны". Руководители национального олимпийского комитета Швеции и Шведской лыжной ассоциации (SKA) также выражали ей свою поддержку.
В ноябре газета The Telegraph сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Позднее в пресс-службе комитета заявили РИА Новости, что организация еще не приняла решения по этому вопросу. В настоящий момент МОК предоставляет международным федерациям возможность самостоятельно принимать решение в вопросе допуска трансгендерных спортсменов до Игр.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России