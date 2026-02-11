Рейтинг@Mail.ru
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии
14:30 11.02.2026
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии
Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, идентифицирующая себя как мужчина, не смогла пройти квалификацию женского могула на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
спорт, международный олимпийский комитет (мок), трансгендер, фристайл, вокруг спорта, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, идентифицирующая себя как мужчина, не смогла пройти квалификацию женского могула на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
На первом этапе квалификации Лундхольм набрала 12,05 балла и заняла последнее, 29-е место. Во втором квалификационном раунде она заработала 59,22 очка и, став в итоге 25-й, лишилась шансов выйти в финал, который пройдет позднее в среду.
Как сообщают СМИ, Лундхольм стала первым открытым трансгендером* (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено) в истории зимних Олимпийских игр. В январе в интервью шведскому телеканалу SVT Лундхольм сообщила, что идентифицирует себя как мужчина, но при этом участвует в женских соревнованиях на тех же условиях, что и все остальные, "и все с этим согласны". Руководители национального олимпийского комитета Швеции и Шведской лыжной ассоциации (SKA) также выражали ей свою поддержку.
В ноябре газета The Telegraph сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Позднее в пресс-службе комитета заявили РИА Новости, что организация еще не приняла решения по этому вопросу. В настоящий момент МОК предоставляет международным федерациям возможность самостоятельно принимать решение в вопросе допуска трансгендерных спортсменов до Игр.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
 
