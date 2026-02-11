https://ria.ru/20260211/lavrov-2073657410.html
Лавров назвал отношения Путина и Трампа прекрасными
Отношения президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прекрасные, в Анкоридже были достигнуты понимания, именно их хотят разрушить Владимир... РИА Новости, 11.02.2026
Лавров: отношения Путина и Трампа прекрасные, Европа хочет их разрушить