Лавров назвал отношения Путина и Трампа прекрасными
14:40 11.02.2026
Лавров назвал отношения Путина и Трампа прекрасными
Отношения президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прекрасные, в Анкоридже были достигнуты понимания, именно их хотят разрушить Владимир... РИА Новости, 11.02.2026
Лавров назвал отношения Путина и Трампа прекрасными

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отношения президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прекрасные, в Анкоридже были достигнуты понимания, именно их хотят разрушить Владимир Зеленский и Европа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Отношения между президентами Путиным и Трампом прекрасны… Во многом эта человеческая симпатия взаимная, взаимоуважение помогли создать атмосферу, которая позволила достичь понимания, это более конкретно, чем дух. Там (в Анкоридже – ред.) были конкретные понимания, и именно эти понимания хотят разрушить европейцы и Зеленский, который всячески подкидывает им дров", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
