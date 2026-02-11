Цели СВО неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине остаются неизменными и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент России Владимир Путин четко обозначил цели специальной военной операции. Он неоднократно их потом подтверждал. В наиболее развернутом виде здесь – в министерстве иностранных дел – в июне 2024 года. Эти цели остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам", - сказал Лавров в интервью проекту "Эмпатия Манучи".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
