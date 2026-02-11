Рейтинг@Mail.ru
Цели СВО неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073562123.html
Цели СВО неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил Лавров
Цели СВО неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Цели СВО неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил Лавров
Цели российской спецоперации на Украине остаются неизменными и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T07:11:00+03:00
2026-02-11T07:11:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073506326.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин
Цели СВО неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил Лавров

Лавров: цели СВО неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине остаются неизменными и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент России Владимир Путин четко обозначил цели специальной военной операции. Он неоднократно их потом подтверждал. В наиболее развернутом виде здесь – в министерстве иностранных дел – в июне 2024 года. Эти цели остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам", - сказал Лавров в интервью проекту "Эмпатия Манучи".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров надеется, что "партия войны" не остановит движение к миру
10 февраля, 18:52
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала