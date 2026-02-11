Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал "Кинопоиск", "Иви" и Wink за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 11.02.2026
10:15 11.02.2026 (обновлено: 10:49 11.02.2026)
Суд оштрафовал "Кинопоиск", "Иви" и Wink за пропаганду ЛГБТ*
Суд оштрафовал "Кинопоиск", "Иви" и Wink за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 11.02.2026
Суд оштрафовал "Кинопоиск", "Иви" и Wink за пропаганду ЛГБТ*
Таганский суд Москвы оштрафовал на 9,5 миллионов рублей онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви" и видеосервис Wink за пропаганду нетрадиционных сексуальных... РИА Новости, 11.02.2026
Суд оштрафовал "Кинопоиск", "Иви" и Wink за пропаганду ЛГБТ*

© РИА НовостиСайт интернет-сервиса "Кинопоиск"
Сайт интернет-сервиса Кинопоиск - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости
Сайт интернет-сервиса "Кинопоиск" . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 9,5 миллионов рублей онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви" и видеосервис Wink за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы от 10 февраля 2026 года ООО "Кинопоиск" и ООО "Иви. ру" назначено административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,5 и 3 миллионов рублей соответственно", - сообщили в суде.
Протоколы были составлены по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений* и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения*).
Также на 3 миллиона рублей по этой статье оштрафовано ООО "Рестим Медиа" - правообладатель видеосервиса Wink.
Кроме того, суд оштрафовал телевещательные онлайн-сервисы ООО "24 часа ТВ" и ООО "А Сериал" на 2 и 3,5 миллиона соответственно.
Онлайн-кинотеатры ранее уже получали штрафы по аналогичным правонарушениям.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд в Москве зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ* на Roblox
9 февраля, 21:02
 
МоскваРоссияКинопоиск
 
 
