Суд оштрафовал "Кинопоиск", "Иви" и Wink за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 9,5 миллионов рублей онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви" и видеосервис Wink за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы от 10 февраля 2026 года ООО "Кинопоиск" и ООО "Иви. ру" назначено административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,5 и 3 миллионов рублей соответственно", - сообщили в суде.

Протоколы были составлены по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений* и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения*).

Также на 3 миллиона рублей по этой статье оштрафовано ООО "Рестим Медиа" - правообладатель видеосервиса Wink.

Кроме того, суд оштрафовал телевещательные онлайн-сервисы ООО "24 часа ТВ" и ООО "А Сериал" на 2 и 3,5 миллиона соответственно.

Онлайн-кинотеатры ранее уже получали штрафы по аналогичным правонарушениям.