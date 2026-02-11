Хоккеистки сборной США разгромили команду Канады на Олимпиаде

https://ria.ru/20260211/khokkey-2073543802.html
Женская сборная США одержала разгромную победу над командой Канады в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Женская сборная США одержала разгромную победу над командой Канады в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Встреча группы A завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Дублем отметилась Ханна Билка (18-я и 34-я минуты), шайбы также забросили Кэролайн Харви (4), Кирстен Симмс (22) и Лайла Эдвардс (52). Голкипер американской команды Эрин Франкель отразила все 20 бросков и оформила шатаут.
Сборная США
выиграла все четыре матча и с 12 очками заняла первое место в группе A. Команда Канады
потерпела первое поражение. Действующие чемпионки с 6 очками располагаются на второй строчке.
В следующем матче канадки 12 февраля сыграют против финок.