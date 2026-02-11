Рейтинг@Mail.ru
Хоккеистки сборной США разгромили команду Канады на Олимпиаде
Хоккей
 
00:54 11.02.2026 (обновлено: 01:23 11.02.2026)
Хоккеистки сборной США разгромили команду Канады на Олимпиаде
Хоккеистки сборной США разгромили команду Канады на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Хоккеистки сборной США разгромили команду Канады на Олимпиаде
Женская сборная США одержала разгромную победу над командой Канады в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Хоккеистки сборной США разгромили команду Канады на Олимпиаде

Хоккеистки сборной США разгромили команду Канады в матче группового этапа ОИ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкШайба
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Женская сборная США одержала разгромную победу над командой Канады в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Встреча группы A завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Дублем отметилась Ханна Билка (18-я и 34-я минуты), шайбы также забросили Кэролайн Харви (4), Кирстен Симмс (22) и Лайла Эдвардс (52). Голкипер американской команды Эрин Франкель отразила все 20 бросков и оформила шатаут.
Сборная США выиграла все четыре матча и с 12 очками заняла первое место в группе A. Команда Канады потерпела первое поражение. Действующие чемпионки с 6 очками располагаются на второй строчке.
В следующем матче канадки 12 февраля сыграют против финок.
