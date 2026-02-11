Посол Десятников: Россия – самый надежный поставщик зерна на Ближний Восток

Россия и Иордания расширяют торговлю и поставки продовольствия, развивают культурные и образовательные обмены, а также обсуждают перспективу возобновления строительства первой АЭС в королевстве. В интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников рассказал о роли Москвы в обеспечении продовольственной безопасности региона, позиции России по палестино-израильскому конфликту, а также об ожиданиях после введения безвизового режима.

– Что особенно важно сегодня в отношениях между Россией и арабскими странами ближневосточного региона?

– Ключевым элементом нашего взаимодействия с арабским миром и, в частности, с Иорданией, в сегодняшние непростые времена остается доверительный политический диалог. Москву и Амман объединяет взгляд на первопричины многих животрепещущих проблем региона и мира в целом. Отстаиваем схожие подходы к их разрешению. Сегодня это наглядно продемонстрировано нашей результативной кооперацией с арабским сообществом по ситуации в Газе и ближневосточному урегулированию в целом на площадке ООН.

Торгово-экономическое взаимодействие и критически важный для мирового рынка энергоносителей диалог с нашими друзьями из Залива – также значимые элементы, лежащие в основе наших многопрофильных связей с арабским регионом.

И, конечно, россияне и арабы связаны многочисленными человеческими узами: молодые люди с Ближнего Востока получили образование в советских и российских вузах, есть многочисленные смешанные семьи. В общем, работает "народная дипломатия" – и подчас не менее эффективно, нежели классическая.

– Как вы оцениваете перспективы урегулирования ситуации в Газе в контексте реализации плана Дональда Трампа?

– Мы солидарны с позицией иорданской стороны в том, что главное сейчас – остановить кровопролитие и незамедлительно обеспечить поставки в анклав гумпомощи. Если план сработает, и эти задачи будут в значительной мере выполнены, то, безусловно, станем полагать такое развитие событий положительным, вселяющим надежду. Вместе с тем, Москва последовательно настаивает на том, что без комплексного и справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта подлинный мир на Ближнем Востоке будет невозможен. Существует международно-признанная база решения проблемы, России считает ее безальтернативной и строго придерживается содержащейся в ней логики действий. Хотел бы также отметить, что помимо сектора Газа есть еще и Западный берег, где текущая динамика тревожит нас не менее. Односторонние действия Израиля там чреваты дальнейшим ухудшением обстановки, являются серьезной угрозой безопасности и стабильности во всем регионе.

– Недавно был отменен визовый режим с Иорданией. Насколько это экономически выгодно для обеих стран?

– При принятии решения об отмене визовых требований для граждан наших стран Москва и Амман руководствовались не только потенциальной экономической выгодой, но и перспективами еще большего укрепления доверия между Россией и Иорданским Хашимитским Королевством. Подписание в августе 2025 года соглашения о "безвизе" – это взаимный жест доброй воли, призванный сблизить наши народы и страны. Но, конечно, значительный запрос как со стороны российских экономоператоров, так и со стороны иорданского рынка на подобные стимулирующие меры фиксировался нами уже давно. То есть все совпало как нельзя лучше.

Теперь ожидаем увеличения российского турпотока в Иорданию, развития бизнес-связей, гуманитарных контактов. И, конечно, рассчитываем на рост взаимной торговли, главным образом в области сельского хозяйства. Косвенный признак того, что российско-иорданское взаимодействие начало активизироваться, – введение дополнительного рейса Амман-Москва-Амман крупнейший перевозчиком королевства, авиакомпанией Royal Jordanian.

– Какие программы культурного и образовательного обмена между Россией и Иорданией планируются или расширяются, особенно с учетом визового режима и интереса российских туристов и паломников?

– Динамику в культурно-гуманитарной области нашего двустороннего сотрудничества можно легко заметить по более чем насыщенному графику работы представительства Россотрудничества в Аммане. "Русский дом" давно стал неотъемлемой частью культурной жизни иорданской столицы. Коллеги готовят, например, визит в королевство Государственного академического ансамбля танца Республики Дагестан "Лезгинка", приглашенного поучаствовать в главном культурном фестивале Иордании в Джераше. Возможно, королевство с гастролями в рамках проекта "Восходящие звезды" вновь посетят выпускники Московской консерватории, полюбившиеся иорданской публике после выступлений в Аммане в 2024 году. Будут организованы поездки в Россию участников и победителей специальных программ "Магистры русского языка" и "За русский язык".

Продолжается и расширяется практика образовательных обменов между ведущими российскими языковыми вузами – МГИМО, МГЛУ, РУДН – и Иорданским университетом. Посольство и "Русский дом" оказывают всю необходимую поддержку и российским студентам-арабистам, прибывающим в Иорданию для повышения квалификации, и юным иорданцам, изучающим русский язык в качестве своей основной профессии. Ежегодная квота для подданных Иордании на обучение в российских вузах неизменно выбирается полностью.

– Какие конкретно шаги планируются в ближайшее время для углубления торгово-экономических связей между Россией и Иорданией, особенно в сфере сельского хозяйства и технологий?

– Главным событием нашей экономической повестки дня должно стать седьмое заседание совместной межправительственной комиссии в Москве, в настоящее время согласовываем его даты. Для проведения данного мероприятия в российскую столицу должен прибыть сопредседатель иорданской части комиссии, министр промышленности и торговли Яруб Куда. Договорились, что с ним и сопровождающей его делегацией обсудим весь комплекс вопросов, связанных с дальнейшей активизацией торгово-экономического сотрудничества между Россией и Иорданией.

Сельское хозяйство – ключевой компонент российско-иорданской двусторонки. Министр сельского хозяйства Иордании Халед Хнейфат в мае 2025 года посетил Россию, постепенно расширяется номенклатура отечественной сельхозпродукции на рынке королевства. Иорданцы заявили, что готовы предложить нам дополнительные перспективные инвестиционные возможности в своем агросекторе. Нам подобные инициативы кажутся интересными, в ходе предстоящей дискуссии в Москве планируем детально остановиться и на этом аспекте двустороннего взаимодействия.

– Как Россия видит свою роль в обеспечении продовольственной безопасности Иордании и региона? Возможно ли расширение поставок пшеницы или других видов продовольствия из России/СНГ в Иорданию?

– В диалоге с иорданскими партнерами неизменно подтверждаем свою заинтересованность и готовность наращивать поставки сельскохозяйственной продукции из России, в первую очередь зерновых. Иордания, как и многие другие страны Ближнего Востока, является одним из ключевых потребителей российских пшеницы и ячменя (только в 2025 году поставили в королевство 120 тысяч тонн этой продукции). Будем делать все необходимое, чтобы наши продукты шли на рынок королевства стабильно и в требуемых объемах. Никто из крупных мировых производителей зерна не в состоянии на текущем этапе выступить таким же надежным и ответственным, как Москва, исполнителем своих обязательств перед региональными потребителями. Поэтому воспринимаем эту нашу работу как часть миссии по поддержанию глобальной продовольственной безопасности.

– Существует ли на сегодняшний день реальная перспектива возвращения к проекту строительства атомной электростанции в Иордании с участием "Росатома"? Если да, на каких условиях возможно сотрудничество?