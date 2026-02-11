Чем сегодня занимаются самые известные игроки "Что? Где? Когда?"

Участники телевикторины "Что? Где? Когда?" обдумывают ответ

Участники телевикторины "Что? Где? Когда?" обдумывают ответ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Уже чуть более полувека легендарная интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" не сходит с эфира. За 50 лет на всю страну прогремели имена самых умных участников.

Как живут наиболее титулованные игроки легендарного телешоу?

Два волчка

Первый выпуск существенно отличался от тех, которые мы можем наблюдать сегодня. Игра проходила в более расслабленной и уютной атмосфере, да и называлась она соответствующе: "Семейная викторина "Что? Где? Когда?"

В 1977-м "Что? Где? Когда?" обрела тот вид, в котором все ее полюбили. Участники объединились в команды, появился знаменитый волчок.

Владимир Ворошилов купил его совершенно случайно, когда собирался в гости к друзьям, а у тех был маленький ребенок. Зашел в Дом игрушки за подарком малышу — и увидел необычный волчок с прозрачной крышкой. Внутри через барьеры перепрыгивал маленький жокей на лошадке.

И тут-то все решилось: Ворошилов купил не один волчок, а два. Второй оставил себе и приделал к нему стрелку. Так появился последний элемент игры — один из самых главных!

Но главным достоинством телеигры были ее игроки, порой невероятным образом отвечающие на самые каверзные вопросы.

Александр Друзь

Александр Абрамович Друзь — настоящий магистр игры. За годы он стал одним из ее символов. Дебютировав в 1981 году, игрок собрал шесть "Хрустальных сов" — никто его не обогнал до сих пор. В 1991-м он стал одним из первых участников, получивших красный пиджак "бессмертных" членов клуба.

Сегодня Друзь по-прежнему остается магистром "Что? Где? Когда?", проводит тренинги, лекции и корпоративные игры. Помимо прочего, Александр Абрамович пишет книги для детей.

Андрей Козлов

Свою первую игру Козлов сыграл в 1989 году и быстро стал одним из ключевых игроков. Среди трофеев Козлова три "Хрустальные совы", "Бриллиантовая сова" и звание "Лучший капитан клуба" (2001).

В 2014 году Андрея Анатольевича избрали президентом Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Параллельно Козлов активно работал на телевидении, под его руководством вышел ряд интеллектуальных передач, в числе которых знаменитая "Брейн-ринг".

В 2021 году Андрей Анатольевич стал обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а год спустя впервые дебютировал в кинематографе — в телесериале "Обоюдное согласие".

Максим Поташев

Максим — второй магистр "Что? Где? Когда?". По образованию математик, был руководителем крупных российских компаний. К игре он присоединился в 1989 году. В его активе четыре "Хрустальные совы".

С 2014 года Поташев — игрок команды старейшин клуба. Если мы его не видим в эфире, значит, он занят на тренингах по развитию мышления и интеллекта или проводит семинары.

Игрок написал несколько книг и возглавляет Федерацию спортивного бриджа России.

Елизавета Овдеенко

Овдеенко — первая женщина, ставшая магистром "Что? Где? Когда?". Математик по образованию, она дважды выигрывала "Хрустальную сову".

В 2021-м Овдеенко впервые стала капитаном команды, но одержать победу знатокам не удалось — они проиграли зрителям со счетом 6:4. С 2022 года Елизавета ведет непубличный образ жизни, избегая медийного поля.

Федор Двинятин

Филолог-русист впервые принял участие в игре в 1989 году — тогда он был в числе экспертов, а за стол сел в 1990-м. У него четыре "Хрустальные совы" и тот самый красный "бессмертный" пиджак, который также есть у Александра Друзя.