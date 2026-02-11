Рейтинг@Mail.ru
Чем сегодня занимаются самые известные игроки "Что? Где? Когда?" - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/igroki-2073622684.html
Чем сегодня занимаются самые известные игроки "Что? Где? Когда?"
Чем сегодня занимаются самые известные игроки "Что? Где? Когда?" - РИА Новости, 11.02.2026
Чем сегодня занимаются самые известные игроки "Что? Где? Когда?"
Уже чуть более полувека легендарная интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" не сходит с эфира. За 50 лет на всю страну прогремели имена самых умных участников. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:00:00+03:00
2026-02-11T17:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002958705_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_268a86aeb25940d78f29ca74d87cba6a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002958705_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_6cd46f5cbe8bc0b38d4df098903a3a8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Чем сегодня занимаются самые известные игроки "Что? Где? Когда?"

© РИА Новости / Г. Казаринов | Перейти в медиабанкУчастники телевикторины "Что? Где? Когда?" обдумывают ответ
Участники телевикторины Что? Где? Когда? обдумывают ответ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Г. Казаринов
Перейти в медиабанк
Участники телевикторины "Что? Где? Когда?" обдумывают ответ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Уже чуть более полувека легендарная интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" не сходит с эфира. За 50 лет на всю страну прогремели имена самых умных участников.
Как живут наиболее титулованные игроки легендарного телешоу?

Два волчка

Первый выпуск существенно отличался от тех, которые мы можем наблюдать сегодня. Игра проходила в более расслабленной и уютной атмосфере, да и называлась она соответствующе: "Семейная викторина "Что? Где? Когда?"
© РИА Новости / Г. Казаринов | Перейти в медиабанкВладимир Ворошилов
Владимир Ворошилов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Г. Казаринов
Перейти в медиабанк
Владимир Ворошилов
В 1977-м "Что? Где? Когда?" обрела тот вид, в котором все ее полюбили. Участники объединились в команды, появился знаменитый волчок.
Владимир Ворошилов купил его совершенно случайно, когда собирался в гости к друзьям, а у тех был маленький ребенок. Зашел в Дом игрушки за подарком малышу — и увидел необычный волчок с прозрачной крышкой. Внутри через барьеры перепрыгивал маленький жокей на лошадке.
И тут-то все решилось: Ворошилов купил не один волчок, а два. Второй оставил себе и приделал к нему стрелку. Так появился последний элемент игры — один из самых главных!
© РИА Новости / Г. Казаринов | Перейти в медиабанкТелевизионный клуб "Что? Где? Когда?"
Телевизионный клуб Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Г. Казаринов
Перейти в медиабанк
Телевизионный клуб "Что? Где? Когда?"
Но главным достоинством телеигры были ее игроки, порой невероятным образом отвечающие на самые каверзные вопросы.

Александр Друзь

Александр Абрамович Друзь — настоящий магистр игры. За годы он стал одним из ее символов. Дебютировав в 1981 году, игрок собрал шесть "Хрустальных сов" — никто его не обогнал до сих пор. В 1991-м он стал одним из первых участников, получивших красный пиджак "бессмертных" членов клуба.
Сегодня Друзь по-прежнему остается магистром "Что? Где? Когда?", проводит тренинги, лекции и корпоративные игры. Помимо прочего, Александр Абрамович пишет книги для детей.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАлександр Друзь на бизнес-форуме "Амоконф"
Александр Друзь на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Александр Друзь на бизнес-форуме "Амоконф"

Андрей Козлов

Свою первую игру Козлов сыграл в 1989 году и быстро стал одним из ключевых игроков. Среди трофеев Козлова три "Хрустальные совы", "Бриллиантовая сова" и звание "Лучший капитан клуба" (2001).
В 2014 году Андрея Анатольевича избрали президентом Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Параллельно Козлов активно работал на телевидении, под его руководством вышел ряд интеллектуальных передач, в числе которых знаменитая "Брейн-ринг".
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Козлов
Андрей Козлов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Андрей Козлов
В 2021 году Андрей Анатольевич стал обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а год спустя впервые дебютировал в кинематографе — в телесериале "Обоюдное согласие".

Максим Поташев

Максим — второй магистр "Что? Где? Когда?". По образованию математик, был руководителем крупных российских компаний. К игре он присоединился в 1989 году. В его активе четыре "Хрустальные совы".
С 2014 года Поташев — игрок команды старейшин клуба. Если мы его не видим в эфире, значит, он занят на тренингах по развитию мышления и интеллекта или проводит семинары.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМагистр телеигры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев. 2010 год
Магистр телеигры Что? Где? Когда? Максим Поташев. 2010 год - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Магистр телеигры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев. 2010 год
Игрок написал несколько книг и возглавляет Федерацию спортивного бриджа России.

Елизавета Овдеенко

Овдеенко — первая женщина, ставшая магистром "Что? Где? Когда?". Математик по образованию, она дважды выигрывала "Хрустальную сову".
В 2021-м Овдеенко впервые стала капитаном команды, но одержать победу знатокам не удалось — они проиграли зрителям со счетом 6:4. С 2022 года Елизавета ведет непубличный образ жизни, избегая медийного поля.
© Что? Где? Когда?/YoutubeЕлизавета Овдеенко
Елизавета Овдеенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Что? Где? Когда?/Youtube
Елизавета Овдеенко

Федор Двинятин

Филолог-русист впервые принял участие в игре в 1989 году — тогда он был в числе экспертов, а за стол сел в 1990-м. У него четыре "Хрустальные совы" и тот самый красный "бессмертный" пиджак, который также есть у Александра Друзя.
Однако Двинятин так и не удостоился звания магистра за 15 лет участия. С уходом из игры он сосредоточился на преподавательской деятельности и стал доцентом кафедры русского языка СПбГУ. Некоторые время был ведущим передачи "Кругозор" на "Радио России".
© Что? Где? Когда?/YoutubeФедор Двинятин
Федор Двинятин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Что? Где? Когда?/Youtube
Федор Двинятин
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала