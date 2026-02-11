Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста

Борьба Петра Гуменника на Олимпийских играх только начинается. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский фигурист сможет откопаться с места из второго десятка, как это сделала на чемпионате мира-2021 Александра Трусова.

Кто засуживал Гуменника

У Петра, как и у Александры в тот год, есть важное преимущество в произвольной — мощнейшая техническая заявка. Гуменник заявил пять четверных прыжков. Дороже контент только у американца Ильи Малинина — семь четверных. По ходу нынешнего сезона наш фигурист, кажется, упорно шел именно к этому моменту — не отказывался от "пятиквадки" даже когда казалось, что столько ультра-си ему и не нужно для результата. Но он упорно долбил четверной за четверным, чтобы стабилизировать их к главному старту всей жизни. Теперь, когда бардачная короткая программа под наспех сделанную музыку позади, можно приступить к поступательным движениям наверх.

Много споров разгорелось по поводу судейства. Оно, разумеется, неадекватное в вакууме — ну не могут у столь одаренного в артистическом плане фигуриста быть такие низкие компоненты. Но, во-первых, короткая программа у Петра вышла небезупречной. А во-вторых, мы прекрасно знали, на что шли. В мире фигурного катания, где в судейской панели Олимпиады сидит аж несколько представителей стран, претендующих на попадание в топ-6 (Грузия, Италия, Канада, Франция, США, Казахстан, Южная Корея), приезжать без административной поддержки — значит смириться с тем, что к тебе не будут лояльны. Тем более, когда ты выходишь под первым стартовым номером, и широко признанные мировым сообществом компонентные гении и просто претенденты на медали еще сильно впереди.

В короткой программе другого сценария и не предполагалось. А вот в произвольной все уже будет иначе.

Почему? Есть несколько причин. Первая — перед произвольной некоторых судей поменяют из-за жребия. Возможно, уйдет итальянка Тициана Моранди, которая нашего Петра откровенно топила – поставила самую низкую оценку за компоненты (6,75 в презентации) и в целом опустила на 17 место. Или канадка Леанна Кэрон, у которой Гуменник вообще 19-й. Но, впрочем, возможен и обратный эффект — потерять азербайджанца Юрия Клюшникова, у которого Петр после короткой идет на четвертом месте, нам явно не хотелось бы.

Вторая причина — более высокий стартовый номер. В произвольной Гуменник выйдет на лед 13-м и откроет предпоследнюю группу участников. Разумеется, сильнейшие фигуристы мира собраны не в ней, а в последней разминке — и тем не менее группа Петра тоже будет рассчитывать на более высокие оценки за компоненты по сравнению с короткой программой. Нечто подобное в отношении Гуменника мы уже видели на олимпийской квалификации в Пекине, где после унылых "семерок" за чистую короткую пришли уже более приятные глазу "восьмерки" за произвольную с явными ошибками.

Какие баллы возьмет наш фигурист в произвольной

Скорее всего, при удачном прокате произволки Петр как раз и получит свои 80 с лишним баллов во второй оценке, как это было в столице Китая. По сравнению с лидерами этого, разумеется, мало, но у нашего спортсмена есть и другие козыри — те самые пять четверных.

На последних стартах перед Олимпиадой казалось, что "пятиквадка" у Петра пошла уверенно. Разумеется, олимпийский лед куда коварнее СШОР, где проходит чемпионат родного для Петра Санкт-Петербурга, и волнение на нем несравненно выше. Но если допустить, что пять четверных у Петра получатся, на что он будет рассчитывать?

Беглый и очень приблизительный подсчет РИА Новости показал, что чистый прокат произвольной принесет Петру 110 с небольшим баллов за технику. Надбавки за качество (GOE) намеренно ставили низкие — от "0" до "+2" — и все равно оценка симпатичная. Для того, чтобы она сложилась, требуется не терять уровни на непрыжковых элементах (хотя дорожку шагов мы намеренно поставили на 3 уровень из 4 возможных — хотя бы чисто для баланса и избежать недокрутов на прыжках. Последнее было главной угрозой для Петра перед отлетом в Милан, но на олимпийской арене оказалось, что все не так страшно. По крайней мере в короткой программе наш фигурист докрутил все прыжки и не получил на них ни одной негативной отметки.

Добавим к этой сумме 80 баллов за компоненты — и получаем что-то около 190 баллов за произвольную. Опять-таки не рекорд, но в сочетании с короткой выглядит, как заявка на итоговый топ-6. А если соперники будут ошибаться, то и вообще, может, забрезжит бронзовая медаль, как у Трусовой в 2021-м?

© AP Photo / Ronda Churchill Фигуристка Александра Трусова на соревнованиях по фигурному катанию Skate America 2021 © AP Photo / Ronda Churchill Фигуристка Александра Трусова на соревнованиях по фигурному катанию Skate America 2021