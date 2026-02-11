Рейтинг@Mail.ru
Петр Гуменник на Олимпиаде-2026: как выступил в короткой программе, когда произвольная
Фигурное катание
 
18:00 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
Петр Гуменник на Олимпиаде-2026: как выступил в короткой программе, когда произвольная
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
Борьба Петра Гуменника на Олимпийских играх только начинается. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский фигурист сможет откопаться с места из второго... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T18:00:00+03:00
2026-02-11T18:00:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
илья малинин
авторы риа новости спорт
александра игнатова (трусова)
2026
Влад Жуков
Влад Жуков
1920
1920
true
пётр гуменник, илья малинин, александра игнатова (трусова)
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Илья Малинин, Александра Игнатова (Трусова)

Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста

Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Борьба Петра Гуменника на Олимпийских играх только начинается. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский фигурист сможет откопаться с места из второго десятка, как это сделала на чемпионате мира-2021 Александра Трусова.

Кто засуживал Гуменника

У Петра, как и у Александры в тот год, есть важное преимущество в произвольной — мощнейшая техническая заявка. Гуменник заявил пять четверных прыжков. Дороже контент только у американца Ильи Малинина — семь четверных. По ходу нынешнего сезона наш фигурист, кажется, упорно шел именно к этому моменту — не отказывался от "пятиквадки" даже когда казалось, что столько ультра-си ему и не нужно для результата. Но он упорно долбил четверной за четверным, чтобы стабилизировать их к главному старту всей жизни. Теперь, когда бардачная короткая программа под наспех сделанную музыку позади, можно приступить к поступательным движениям наверх.
Много споров разгорелось по поводу судейства. Оно, разумеется, неадекватное в вакууме — ну не могут у столь одаренного в артистическом плане фигуриста быть такие низкие компоненты. Но, во-первых, короткая программа у Петра вышла небезупречной. А во-вторых, мы прекрасно знали, на что шли. В мире фигурного катания, где в судейской панели Олимпиады сидит аж несколько представителей стран, претендующих на попадание в топ-6 (Грузия, Италия, Канада, Франция, США, Казахстан, Южная Корея), приезжать без административной поддержки — значит смириться с тем, что к тебе не будут лояльны. Тем более, когда ты выходишь под первым стартовым номером, и широко признанные мировым сообществом компонентные гении и просто претенденты на медали еще сильно впереди.
Петр Гуменник
В короткой программе другого сценария и не предполагалось. А вот в произвольной все уже будет иначе.
Почему? Есть несколько причин. Первая — перед произвольной некоторых судей поменяют из-за жребия. Возможно, уйдет итальянка Тициана Моранди, которая нашего Петра откровенно топила – поставила самую низкую оценку за компоненты (6,75 в презентации) и в целом опустила на 17 место. Или канадка Леанна Кэрон, у которой Гуменник вообще 19-й. Но, впрочем, возможен и обратный эффект — потерять азербайджанца Юрия Клюшникова, у которого Петр после короткой идет на четвертом месте, нам явно не хотелось бы.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
10 февраля, 21:53
Вторая причина — более высокий стартовый номер. В произвольной Гуменник выйдет на лед 13-м и откроет предпоследнюю группу участников. Разумеется, сильнейшие фигуристы мира собраны не в ней, а в последней разминке — и тем не менее группа Петра тоже будет рассчитывать на более высокие оценки за компоненты по сравнению с короткой программой. Нечто подобное в отношении Гуменника мы уже видели на олимпийской квалификации в Пекине, где после унылых "семерок" за чистую короткую пришли уже более приятные глазу "восьмерки" за произвольную с явными ошибками.

Какие баллы возьмет наш фигурист в произвольной

Скорее всего, при удачном прокате произволки Петр как раз и получит свои 80 с лишним баллов во второй оценке, как это было в столице Китая. По сравнению с лидерами этого, разумеется, мало, но у нашего спортсмена есть и другие козыри — те самые пять четверных.
На последних стартах перед Олимпиадой казалось, что "пятиквадка" у Петра пошла уверенно. Разумеется, олимпийский лед куда коварнее СШОР, где проходит чемпионат родного для Петра Санкт-Петербурга, и волнение на нем несравненно выше. Но если допустить, что пять четверных у Петра получатся, на что он будет рассчитывать?
Беглый и очень приблизительный подсчет РИА Новости показал, что чистый прокат произвольной принесет Петру 110 с небольшим баллов за технику. Надбавки за качество (GOE) намеренно ставили низкие — от "0" до "+2" — и все равно оценка симпатичная. Для того, чтобы она сложилась, требуется не терять уровни на непрыжковых элементах (хотя дорожку шагов мы намеренно поставили на 3 уровень из 4 возможных — хотя бы чисто для баланса и избежать недокрутов на прыжках. Последнее было главной угрозой для Петра перед отлетом в Милан, но на олимпийской арене оказалось, что все не так страшно. По крайней мере в короткой программе наш фигурист докрутил все прыжки и не получил на них ни одной негативной отметки.
Добавим к этой сумме 80 баллов за компоненты — и получаем что-то около 190 баллов за произвольную. Опять-таки не рекорд, но в сочетании с короткой выглядит, как заявка на итоговый топ-6. А если соперники будут ошибаться, то и вообще, может, забрезжит бронзовая медаль, как у Трусовой в 2021-м?
Все это, конечно, до крайности условно, но, кажется, что высокий результат реален. Осталось лишь собраться с силами и сделать так, чтобы его произвольную под "Евгения Онегина" запомнил весь мир. Петр, как мы уже не раз убеждались, умеет это делать, как никто другой.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Наш фигурист воюет за медаль Игр: пролезет ли Гумменик в форточку?
Вчера, 01:37
 
Фигурное катание
 
