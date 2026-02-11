Тарасова: участие Гуменника в Олимпиаде изуродовали

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Организаторы Олимпиады в Италии изуродовали участие в соревнованиях российского фигуриста Петра Гуменника, заставив его сменить музыку для короткой программы, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Гуменник, выступавший в короткой программе на Олимпиаде под первым стартовым номером, во вторник набрал 86,72 балла. Фигурист с помаркой исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа, справился с четверным лутцем и тройным акселем. После короткой программы он идет 12-м. По приезде в Милан Гуменнику пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
«
"Петя катался под новую музыку совершенно другого плана, под вальс. Катал прилично. Что мы хотели? Это было невозможно, я даже не представляла, как он выйдет и будет катать. Посмотрите в его глаза, когда зазвучала музыка: он как будто ждал другую. Не успел привыкнуть к этой за два дня. Та музыка была идеально подобрана для него, он год под нее катался. Усилиями разных людей, которые проводят Олимпийские игры, то приглашают, то не приглашают, Петю довели до такой ситуации. Я не помню, чтобы он срывал этот каскад. Он у него очень сложный и надежный. В остальном все было нормально, но в каскаде была ошибка. Их оценки здесь уже не имели значения. Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх", - сказала Тарасова.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля. Гуменник выйдет под 13-м номером. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.