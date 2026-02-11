https://ria.ru/20260211/gumennik-2073618629.html
Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе
Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе - РИА Новости, 11.02.2026
Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе
Российский фигурист Петр Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года. РИА Новости, 11.02.2026
Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на ОИ-2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года.
Фигуристы представят произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Гуменник вошел в третью разминочную группу и выйдет на лед в 23:13 мск.
Гуменник планирует исполнить четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов и два двойных акселя в каскаде, тройной аксель и каскад тройной лутц - тройной риттбергер.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.