Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года.

Фигуристы представят произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Гуменник вошел в третью разминочную группу и выйдет на лед в 23:13 мск.

Гуменник планирует исполнить четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов и два двойных акселя в каскаде, тройной аксель и каскад тройной лутц - тройной риттбергер.