В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей - РИА Новости, 11.02.2026
11:54 11.02.2026 (обновлено: 20:20 11.02.2026)
В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей
В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей
Гадалка из Екатеринбурга, "снимая порчу" с пенсионерки, похитила у нее 200 тысяч рублей "гробовых", при этом пообещав, что вернет деньги на следующий день... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:54:00+03:00
2026-02-11T20:20:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
красноуральск
екатеринбург
урал
красноуральск
происшествия, екатеринбург, урал, красноуральск
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Красноуральск
В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей

В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей за снятие порчи

© Главное управление МВД России по Свердловской областиГадалка из Екатеринбурга, похитившая 200 тысяч рублей у пенсионерки
Гадалка из Екатеринбурга, похитившая 200 тысяч рублей у пенсионерки - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Главное управление МВД России по Свердловской области
Гадалка из Екатеринбурга, похитившая 200 тысяч рублей у пенсионерки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Гадалка из Екатеринбурга, "снимая порчу" с пенсионерки, похитила у нее 200 тысяч рублей "гробовых", при этом пообещав, что вернет деньги на следующий день очищенными, сообщила пресс-группа городского УМВД.
По данным ведомства, полиция столицы Урала расследует дело против 35-летней жительницы Красноуральска, ей вменяют кражу с незаконным проникновением в квартиру в крупном размере.
В декабре 2025 года подозреваемая познакомилась с пожилой женщиной и предложила ей погадать, так как на ней может быть порча и ей грозит беда. Вместе они отправились в квартиру пенсионерки. Там при помощи манипуляций с куриным яйцом гадалка "продемонстрировала, что на старушке проклятие".
"После этого аферистка внушила бабушке, что негативная энергия, как правило, копится в деньгах и ценностях, хранящихся в доме, и попросила показать имеющиеся наличные. Потерпевшая достала все свои накопления и передала ведунье. Подозреваемая пообещала провести обряд очищения и вернуть их на следующий день. Таким образом, пенсионерка лишилась порядка 200 тысяч "гробовых", – рассказали в полиции.
Сотрудники уголовного розыска задержали "колдунью", оказалось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, однако либо получала штрафы, либо дела прекращались за примирением сторон.
"Следствие располагает информацией о причастности задержанной как минимум к четырем эпизодам хищений денег у пенсионеров. Предполагается, что в одном из случаев подозреваемая даже могла совершить грабеж, когда потерпевшая в последний момент отказалась отдать ей деньги", – заключили в УМВД.
