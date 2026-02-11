https://ria.ru/20260211/ekaterinburg-2073612001.html
В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей
В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей - РИА Новости, 11.02.2026
В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей
Гадалка из Екатеринбурга, "снимая порчу" с пенсионерки, похитила у нее 200 тысяч рублей "гробовых", при этом пообещав, что вернет деньги на следующий день... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:54:00+03:00
2026-02-11T11:54:00+03:00
2026-02-11T20:20:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
красноуральск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073760998_0:1:954:537_1920x0_80_0_0_c19304e79deb74c3f647ba01ead182fc.jpg
https://ria.ru/20260122/sud-2069690321.html
https://ria.ru/20260210/pensionerka-2073473020.html
екатеринбург
урал
красноуральск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073760998_103:0:819:537_1920x0_80_0_0_bdd19880eeddd1ed455d15463666123f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, урал, красноуральск
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Красноуральск
В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей
В Екатеринбурге гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей за снятие порчи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости.
Гадалка из Екатеринбурга, "снимая порчу" с пенсионерки, похитила у нее 200 тысяч рублей "гробовых", при этом пообещав, что вернет деньги на следующий день очищенными, сообщила пресс-группа городского УМВД
.
По данным ведомства, полиция столицы Урала
расследует дело против 35-летней жительницы Красноуральска
, ей вменяют кражу с незаконным проникновением в квартиру в крупном размере.
В декабре 2025 года подозреваемая познакомилась с пожилой женщиной и предложила ей погадать, так как на ней может быть порча и ей грозит беда. Вместе они отправились в квартиру пенсионерки. Там при помощи манипуляций с куриным яйцом гадалка "продемонстрировала, что на старушке проклятие".
"После этого аферистка внушила бабушке, что негативная энергия, как правило, копится в деньгах и ценностях, хранящихся в доме, и попросила показать имеющиеся наличные. Потерпевшая достала все свои накопления и передала ведунье. Подозреваемая пообещала провести обряд очищения и вернуть их на следующий день. Таким образом, пенсионерка лишилась порядка 200 тысяч "гробовых", – рассказали в полиции.
Сотрудники уголовного розыска задержали "колдунью", оказалось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, однако либо получала штрафы, либо дела прекращались за примирением сторон.
"Следствие располагает информацией о причастности задержанной как минимум к четырем эпизодам хищений денег у пенсионеров. Предполагается, что в одном из случаев подозреваемая даже могла совершить грабеж, когда потерпевшая в последний момент отказалась отдать ей деньги", – заключили в УМВД.