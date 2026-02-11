Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, законно ли публиковать списки должников в подъездах - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/dolzhniki-2073557184.html
Юрист объяснила, законно ли публиковать списки должников в подъездах
Юрист объяснила, законно ли публиковать списки должников в подъездах - РИА Новости, 11.02.2026
Юрист объяснила, законно ли публиковать списки должников в подъездах
Размещать списки квартир с задолженностями по ЖКХ законно, если указываются лишь номера квартир или лицевые счета должников, рассказала РИА Новости член Союза... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T05:42:00+03:00
2026-02-11T05:42:00+03:00
жилье
ассоциация юристов россии
тсж
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg
https://ria.ru/20260208/jurist-2072960922.html
https://ria.ru/20260211/zhkkh-2073548906.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_90b665849e13cfd6789c572bd0f1e23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, ассоциация юристов россии, тсж, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Жилье, Ассоциация юристов России, ТСЖ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Юрист объяснила, законно ли публиковать списки должников в подъездах

РИА Новости: ТСЖ могут публиковать номера квартир-должников в подъездах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Размещать списки квартир с задолженностями по ЖКХ законно, если указываются лишь номера квартир или лицевые счета должников, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомёдова.
Как объяснила Сладкомёдова, товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании или активные собственники не могут публично размещать ФИО, адрес и долги жильцов по коммунальным платежам, так как это персональные данные, которые не могут распространяться без согласия владельца.
Электросчетчик - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Юрист рассказал, за что могут отключить свет, газ и воду в квартире
8 февраля, 06:49
"Для законного размещения подобных списков в них можно указывать лишь сумму задолженности вместе с номером квартиры жильца или номером его лицевого счета. Указанные сведения относятся не к субъекту персональных данных, а к самому жилому помещению, поэтому получать согласие от должника не требуется", - сказала агентству правозащитница.
Сладкомёдова отметила, что за размещение ФИО, адреса и долгов жильцов должностным лицам может грозить административный штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.
Член Союза юристов-блогеров заключила, что россияне, чьи данные обнародовали, вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор, а также требовать через суд компенсации морального вреда и удаления информации.
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать
Вчера, 02:16
 
ЖильеАссоциация юристов РоссииТСЖФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала