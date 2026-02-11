Юрист объяснила, законно ли публиковать списки должников в подъездах

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Размещать списки квартир с задолженностями по ЖКХ законно, если указываются лишь номера квартир или лицевые счета должников, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомёдова.

Как объяснила Сладкомёдова, товарищества собственников жилья ( ТСЖ ), управляющие компании или активные собственники не могут публично размещать ФИО, адрес и долги жильцов по коммунальным платежам, так как это персональные данные, которые не могут распространяться без согласия владельца.

"Для законного размещения подобных списков в них можно указывать лишь сумму задолженности вместе с номером квартиры жильца или номером его лицевого счета. Указанные сведения относятся не к субъекту персональных данных, а к самому жилому помещению, поэтому получать согласие от должника не требуется", - сказала агентству правозащитница.

Сладкомёдова отметила, что за размещение ФИО, адреса и долгов жильцов должностным лицам может грозить административный штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.