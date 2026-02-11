В пермском детском саду организацией питания займется новая компания

ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Организацией питания в пермском детском саду № 394, где выявлены случаи кишечной инфекции, займется новая компания, с прежним подрядчиком "Май-М" договор расторгнут, сообщили РИА Новости в краевом Роспотребнадзоре.

На сайте о госзакупках указывается, что детский сад №394 уже сотрудничал с компанией под таким названием в 2025 году.