https://ria.ru/20260211/dogovor-2073730502.html
В пермском детском саду организацией питания займется новая компания
В пермском детском саду организацией питания займется новая компания - РИА Новости, 11.02.2026
В пермском детском саду организацией питания займется новая компания
Организацией питания в пермском детском саду № 394, где выявлены случаи кишечной инфекции, займется новая компания, с прежним подрядчиком "Май-М" договор... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:59:00+03:00
2026-02-11T17:59:00+03:00
2026-02-11T18:35:00+03:00
пермь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073660725_0:123:3351:2008_1920x0_80_0_0_5cf966a1f78e62550c22e08b824f7c17.jpg
https://ria.ru/20260206/prokuratura-2072730657.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073660725_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_4407dc9f6097a6c634b5bce2a60fecd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Пермь, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В пермском детском саду организацией питания займется новая компания
Пермский детсад расторгнет договор с компанией по организации питания