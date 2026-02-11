День святого Валентина в 2026 году: история праздника и традиции

МОСКВА — РИА Новости. День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. История и традиции праздника в разных странах, как его отмечают в России и где он запрещен, подарки и поздравления — в материале РИА Новости.

Дата : ежегодно 14 февраля

: ежегодно 14 февраля В 2026 году : праздник выпадает на субботу

: праздник выпадает на субботу Кто такой святой Валентин : христианский священник III века, тайно венчавший влюблённых

: христианский священник III века, тайно венчавший влюблённых Главные символы : сердце, валентинки, красные розы, Купидон

: сердце, валентинки, красные розы, Купидон Что дарят : цветы, открытки, шоколад, украшения

: цветы, открытки, шоколад, украшения Где запрещён: в ряде стран с консервативными религиозными традициями

Когда отмечается День святого Валентина в 2026 году

День святого Валентина (Valentine’s Day) ежегодно отмечается 14 февраля. Этот день в 2026 году приходится на конец недели: суббота — идеальное время для романтических встреч и свиданий.

История Дня святого Валентина

История возникновения окутана тайнами и легендами. Как появился праздник и откуда пошла традиция отмечать день влюбленных в последний месяц зимы доподлинно неизвестно. Одни связывают происхождение Дня святого Валентина с древнеримским праздником Луперкалии, другие — с мучениками с именем Валентин.

Легенда о святом Валентине

По одной из версий, святой Валентин был христианским священником, который жил в III веке нашей эры во времена правления императора Клавдия II. Император запретил молодым воинам жениться, считая, что семейные мужчины становятся плохими солдатами. Валентин тайно венчал влюбленных пары, за что был арестован и приговорен к смерти.

Две версии: Валентин Римский и Валентин Интерамнский

Есть несколько версий, кто такой Валентин, в честь которого назван праздник.

Христианское празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, не связанное с его покровительством влюбленным. На заре христианства два человека, носивших имя Валентин, мученически погибли за веру. Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни, Италия), был казнен во время гонений на христиан и похоронен при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима.

Возможно торжество назвали в честь другого мученика – пресвитера Валентина – был обезглавлен между 268 и 270 годами и тоже похоронен при Фламиниевой дороге. Мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа – в Терни.

В православной церкви оба мученика имеют собственные дни поминовения. Валентин Римлянин – пресвитер – почитается 19 июля, а священномученик Валентин, епископ Интерамны, – 12 августа.

Древнеримские корни праздника

Предполагается, что День всех влюблённых берет свое начало от римского торжества Луперкалии (festival of Lupercalia), отмечавшегося в середине февраля. Он был посвящен приходу весны и включал обряды плодородия.

© Фото : Сергей Анашкевич День влюбленных в Севастополе © Фото : Сергей Анашкевич День влюбленных в Севастополе

Официальное установление праздника

В 496 году папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина. Это было сделано отчасти для того, чтобы заменить языческие Луперкалии христианским праздником. Правда в то время праздник еще не имел романтического подтекста.

Когда День святого Валентина стал романтическим праздником

История возникновения имиджа святого Валентина как покровителя влюбленных относится к Средним векам и романтической литературе тех лет, а не к реальным фактам биографии мучеников. День святого Валентина не отмечался как романтичный праздник примерно до XIV века.

В XIV веке английский поэт Джеффри Чосер в своем произведении “Птичий парламент” пишет о том, как птицы собираются в день святого Валентина, чтобы найти себе пару. В Англии и Шотландии этот день сопровождался своеобразным обычаем. Накануне дня святого Валентина собирались молодые люди и клали в урну билетики с написанными на них именами девушек. Затем каждый вынимал по одному билетику. Девушка, имя которой доставалось молодому человеку, становилась на предстоящий год его "Валентиной", так же, как и он ее "Валентином". Это означало, что между молодыми людьми на год возникали отношения, подобные тем, которые, по описаниям средневековых романов, были между рыцарем и его "дамой сердца".

Этот обычай имел языческое происхождение — юноши в этот день посылали своим возлюбленным подарки, а также письма и стихотворения, в которых выражали свои чувства и пожелания.

Хронология истории Дня святого Валентина Год/Период Событие Значение 269 год Казнь святого Валентина 14 февраля Мученическая смерть священника за тайное венчание III век Деятельность святого Валентина в Риме Тайное венчание легионеров вопреки запрету императора Клавдия II Около 469 года Канонизация Валентина Признание христианским святым 494-496 годы Папа Геласий I запрещает луперкалии Возможная замена языческого праздника христианским 496 год Официальное установление праздника Папа Геласий объявляет 14 февраля Днём святого Валентина XIV век Поэма Джеффри Чосера "Птичий парламент" (1382) Первое литературное связывание праздника с романтической любовью 1415 год Первая документированная валентинка Герцог Орлеанский пишет жене любовное послание из тюрьмы 1477 год Самая старая сохранившаяся валентинка Найдена в английской библиотеке XVIII век Расцвет традиции валентинок в Англии Обмен самодельными открытками становится массовым 1777 год Первое празднование в США Начало американской традиции 1840-е годы Массовое производство валентинок в США Эстер Хоуланд начинает коммерческое производство открыток XIX век Пик популярности в Европе и Америке Праздник приобретает современные черты До 1917 года Празднование в Российской империи Популярность среди дворянства, балы, валентинки 1969 год Реформа католического календаря Валентин исключён из обязательного литургического календаря 1990-е годы Возвращение праздника в Россию Начало массового празднования после распада СССР 2007 год Пик популярности в России 50% россиян отмечают праздник 2008 год Учреждение Дня Петра и Февронии в РФ Создание российской альтернативы (8 июля) 2023 год Снижение популярности в России Только 13% россиян планируют отмечать

Традиции Дня святого Валентина в разных странах

Сегодня в день влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек, с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками. Но в некоторых странах поздравлять принято иначе, а где-то этот праздник и вовсе запрещен.

Западная Европа

В Англии большой популярностью пользовались валентинки еще в XVIII веке. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами.

К началу XX века с улучшением технологии печати печатные открытки стали заменять рукописные. Британцы и сегодня отправляют романтические открытки не только возлюбленным, но и друзьям, родственникам.

Итальянцы 14 февраля называют сладким днем и, как правило, дарят сладости и конфеты. Валентинки посылают по почте в розовом конверте без обратного адреса. А в живописном городе Камольи недалеко от Генуи ежегодно с 1988 года в феврале проходит фестиваль "Влюбленные в Камольи", приуроченный к Дню святого Валентина.

Во Франции День святого Валентина празднуют с особым шармом — романтическими ужинами, шампанским и изысканными подарками. В Дании обычно посылают друг другу засушенные белые цветы, а в Испании настоящим верхом страсти считается отправить любовное послание с почтовым голубем.

США и Канада

В День святого Валентина в США принято устраивать шумные вечеринки и дарить марципаны, а также конфеты красного и белого цветов. А вот оставаться в одиночестве считается плохой приметой. Даже если пока нет пары, нужно провести вечер с друзьями или отправиться на вечеринку в бар. В школах дети обмениваются валентинками со всеми одноклассниками, выражая дружбу и симпатию.

В Канаде традиции схожи с американскими.

Азия

В Японии в День святого Валентина уже несколько десятилетий принято дарить мужчинам шоколад. Это не столько признание в любви, сколько знак внимания. Шоколадными наборами, специально выпущенными к этому дню, обмениваются подруги, многие японки покупают "валентиновый" шоколад самим себе. В последние годы мода дарить шоколад дошла и до начальных школ и даже детских садов.

Страны, где праздник запрещен или не приветствуется

Несмотря на международный размах празднования, в некоторых странах, например в Саудовской Аравии, День святого Валентина официально запрещен, как противоречащий местным культурным и религиозным традициям. Под запретом этот праздник и в Пакистане. Высший суд Исламабада запретил празднование Дня святого Валентина в 2017 году.

День святого Валентина в России

В нашей стране популярность праздника резко снизилась. Согласно данным опроса ВЦИОМ, только трое из десяти (30%) россиян считают День святого Валентина праздником, в 2005 году день всех влюбленных признавали 51% респондентов.

С 2008 года в России в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке, стал отмечаться русский Праздник семьи, любви и верности. Этот день приходится на 8 июля. Выбор на этих святых пал не случайно: отношения княжеского сына Петра и простой крестьянки Февронии — яркий пример любви, преданности и самопожертвования, тех качеств, без которых счастливой семьи не построить. Символом праздника является ромашка — цветок, пользующийся популярностью у влюбленных и символизирующий лето, чистоту и невинность. В этот день во многих городах семейным парам, прожившим в браке 25 и более лет, вручают медаль "За любовь и верность".

Символы и атрибуты

Символ Значение Происхождение Использование Сердце ❤️ Любовь, привязанность, чувства Средневековая медицина (сердце — центр эмоций) Валентинки, декор, подарки Красный цвет Страсть, желание, сильные чувства Цвет крови, жизни Розы, открытки, упаковка Розовый цвет Нежность, романтика, мягкость Разбавленный красный Валентинки, декор Купидон (Амур) Бог любви, стрела любви в сердце Римская мифология Изображения на открытках Красные розы Страстная любовь, романтика Викторианский "язык цветов" Главный цветочный подарок Птицы (голуби) Верность, выбор пары Поэзия Чосера (птицы выбирают пару 14 февраля) Декор валентинок Кольца Обручение, вечная любовь Свадебная традиция Предложение руки и сердца Шоколад Сладость отношений, удовольствие Ацтеки (шоколад как афродизиак) Популярный подарок Валентинка Любовное послание Легенда о письме святого Валентина Главный символ праздника

Идеи для празднования

Влюбленные пары придумывают друг другу сюрпризы и свидания.

Романтические свидания

В день всех влюбленных можно устроить классический ужин при свечах дома или в ресторане, отправиться на выходные в загородный дом, устроить день спа-процедур или домашний киномарафон и насладиться уютным вечером вдвоем.

Подарки

Презенты зависят от финансовых возможностей, фантазии и предпочтений второй половинки. Можно преподнести букет цветов, подарить украшения, одежду, технику, конфеты и торты в форме сердца или с надписями “Мой герой”, “Моя любовь”, а можно подарить впечатления вместо вещей — подарочные сертификаты на мастер-класс или другие яркие эмоции.

Поздравления

Напишите кратко искренние слова любви на красивой открытке-валентинке или отправьте цифровое послание — создайте видеопоздравление или слайд-шоу из совместных фотографий.

Интересные факты о Дне святого Валентина

Самая первая сохранившаяся валентинка датируется 1415 годом. Ее написал герцог Орлеанский Чарльз своей жене во время своего заключения в Лондонском Тауэре. Записка хранится в Британском музее.

Другие факты о празднике.

В викторианскую эпоху считалось плохой приметой подписывать валентинку своим именем – отсюда пошла традиция анонимных любовных посланий.

Шоколадные конфеты в коробке в форме сердца впервые были представлены компанией Cadbury (Ричардом Кедбери) в 1868, что положило начало популярной традиции.

Самой дорогой стала драгоценная валентинка для певицы Марии Каллас из золота и драгоценных камней от предпринимателя Аристотеля Онассиса.

Ежегодно миллионы пар по всему миру объявляют о своей помолвке в День святого Валентина, что делает праздник популярным днем для предложения руки и сердца.