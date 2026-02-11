Концерт к юбилею композитора Александра Чайковского пройдет в Сочи

Этого музыканта можно без преувеличения назвать одним из крупнейших деятелей русской академической музыки XXI столетия. Известный композитор, заведует кафедрой композиции в Московской консерватории – в этом году отметит полувековой юбилей работы.

Чайковский успешно совмещает интенсивную композиторскую, исполнительскую (как пианист, постоянно участвует в премьерах своих сочинений), педагогическую и музыкально-общественную деятельности. Сочиняя музыку в самых разных жанрах, он убежден, что композитор не должен замыкаться в одном музыкальном направлении. Напротив, он считает, что надо "уметь делать все и быть многоликим". Почти каждая премьера нового сочинения композитора становится крупным событием культурной жизни. Многие произведения написаны им специально для Башмета, с которым его связывает более чем 40-летняя творческая дружба.