Концерт к юбилею композитора Александра Чайковского пройдет в Сочи

Вокальный вечер в честь 80-летия композитора Александра Чайковского пройдет на XIX Зимнем музыкальном фестивале искусств в Сочи 19 февраля
2026-02-11
2026-02-11T09:30:00+03:00
2026-02-11T11:04:00+03:00
Сочи, Москва, Россия, Александр Чайковский, Юрий Башмет, ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Вокальный вечер в честь 80-летия композитора Александра Чайковского пройдет на XIX Зимнем музыкальном фестивале искусств в Сочи 19 февраля, сообщаются на сайте музыкального события.
Артистический директор фестиваля – известный альтист и дирижер Юрий Башмет.
Этого музыканта можно без преувеличения назвать одним из крупнейших деятелей русской академической музыки XXI столетия. Известный композитор, заведует кафедрой композиции в Московской консерватории – в этом году отметит полувековой юбилей работы.
Чайковский успешно совмещает интенсивную композиторскую, исполнительскую (как пианист, постоянно участвует в премьерах своих сочинений), педагогическую и музыкально-общественную деятельности. Сочиняя музыку в самых разных жанрах, он убежден, что композитор не должен замыкаться в одном музыкальном направлении. Напротив, он считает, что надо "уметь делать все и быть многоликим". Почти каждая премьера нового сочинения композитора становится крупным событием культурной жизни. Многие произведения написаны им специально для Башмета, с которым его связывает более чем 40-летняя творческая дружба.
В юбилейном вечере примут участие заслуженный артист России Алексей Гориболь (фортепиано) и лауреат международных конкурсов Олеся Петрова (меццо-сопрано).
XIX Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. Это пространство, где формируются актуальные тенденции развития российской и зарубежной культуры.