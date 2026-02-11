Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии школьный автобус с детьми попал в ДТП
10:48 11.02.2026 (обновлено: 11:18 11.02.2026)
В Бурятии школьный автобус с детьми попал в ДТП
Школьный автобус с детьми попал в ДТП в Бурятии, один ребенок после осмотра в больнице отпущен домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной... РИА Новости, 11.02.2026
2026
происшествия, республика бурятия
В Бурятии школьный автобус с детьми попал в ДТП

© Фото : Полиция Бурятии/TelegramНа месте ДТП с участием школьного автобуса в селе Нижний Саянтуй в Бурятии
На месте ДТП с участием школьного автобуса в селе Нижний Саянтуй в Бурятии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Полиция Бурятии/Telegram
На месте ДТП с участием школьного автобуса в селе Нижний Саянтуй в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 11 фев - РИА Новости. Школьный автобус с детьми попал в ДТП в Бурятии, один ребенок после осмотра в больнице отпущен домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
По данным пресс-службы, ДТП произошло во вторник около 13.00 (8.00 мск) в селе Нижний Саянтуй. Водитель школьного автобуса не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковушкой.
"В результате ДТП... находившийся в школьном автобусе 8-летний мальчик обратился в ДРКБ. После осмотра ребенку диагностированы ушибы... отпущен домой", - рассказали в ведомстве.
В региональном МВД уточнили, что пострадавший ребенок обратился за помощью медиков в среду, остальные дети не пострадали.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Новосибирске девочка выпала из автобуса, в котором не закрылись двери
9 февраля, 13:49
 
Происшествия
Республика Бурятия
 
 
