В Бурятии школьный автобус с детьми попал в ДТП

УЛАН-УДЭ, 11 фев - РИА Новости. Школьный автобус с детьми попал в ДТП в Бурятии, один ребенок после осмотра в больнице отпущен домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

По данным пресс-службы, ДТП произошло во вторник около 13.00 (8.00 мск) в селе Нижний Саянтуй. Водитель школьного автобуса не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковушкой.

"В результате ДТП... находившийся в школьном автобусе 8-летний мальчик обратился в ДРКБ. После осмотра ребенку диагностированы ушибы... отпущен домой", - рассказали в ведомстве.