В Бурятии школьный автобус с детьми попал в ДТП
В Бурятии школьный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 11.02.2026
В Бурятии школьный автобус с детьми попал в ДТП
Школьный автобус с детьми попал в ДТП в Бурятии, один ребенок после осмотра в больнице отпущен домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:48:00+03:00
2026-02-11T10:48:00+03:00
2026-02-11T11:18:00+03:00
происшествия
республика бурятия
республика бурятия
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии школьный автобус с детьми попал в ДТП
РИА Новости: в Бурятии школьный автобус с детьми столкнулся с легковушкой
УЛАН-УДЭ, 11 фев - РИА Новости. Школьный автобус с детьми попал в ДТП в Бурятии, один ребенок после осмотра в больнице отпущен домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
По данным пресс-службы, ДТП произошло во вторник около 13.00 (8.00 мск) в селе Нижний Саянтуй. Водитель школьного автобуса не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковушкой.
"В результате ДТП... находившийся в школьном автобусе 8-летний мальчик обратился в ДРКБ. После осмотра ребенку диагностированы ушибы... отпущен домой", - рассказали в ведомстве.
В региональном МВД уточнили, что пострадавший ребенок обратился за помощью медиков в среду, остальные дети не пострадали.