МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россия поставит главу дипломатии ЕС Каю Каллас на место после ее слов об уступках Москвы в пользу Брюсселя, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Мне кажется, что для нее (Каллас. — Прим. Ред.) это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий", — сказал он.
"Вместо того, чтобы улучшаться, отношения идут вспять. Ситуация продолжает ухудшаться. Нет никакого реального ощущения, что ситуация в будущем улучшится, пока ЕС не научится слушать", — подытожил Меркурис.
Вчера глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Как отмечает издание Reuters, глава евродипломатии предложит правительствам стран-членов ЕС этот перечень уже в ближайшие дни.
Второго февраля Каллас заявила, что украинцы на переговорах готовы идти "на сложные уступки, которые от них требуют".
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
