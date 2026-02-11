Рейтинг@Mail.ru
На Западе резко высказались после слов Каллас об уступках со стороны России
04:09 11.02.2026
На Западе резко высказались после слов Каллас об уступках со стороны России
На Западе резко высказались после слов Каллас об уступках со стороны России
На Западе резко высказались после слов Каллас об уступках со стороны России

Меркурис: Каллас поставят на место после ее слов об уступках со стороны России

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россия поставит главу дипломатии ЕС Каю Каллас на место после ее слов об уступках Москвы в пользу Брюсселя, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Мне кажется, что для нее (Каллас. — Прим. Ред.) это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий", — сказал он.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России
10 февраля, 18:15
По словам эксперта, отношения между ЕС и Россией продолжат ухудшаться, если Каллас не перестанет сознательно проводить политику эскалации конфликта.
"Вместо того, чтобы улучшаться, отношения идут вспять. Ситуация продолжает ухудшаться. Нет никакого реального ощущения, что ситуация в будущем улучшится, пока ЕС не научится слушать", — подытожил Меркурис.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова отреагировала на идею Каллас создать список требований к России
10 февраля, 21:41
Вчера глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Как отмечает издание Reuters, глава евродипломатии предложит правительствам стран-членов ЕС этот перечень уже в ближайшие дни.
Второго февраля Каллас заявила, что украинцы на переговорах готовы идти "на сложные уступки, которые от них требуют".
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Володин посоветовал Каллас обратиться к врачу
5 февраля, 09:33
 
