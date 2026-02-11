Рейтинг@Mail.ru
Четверых баскетболистов "Шарлотт" и "Детройта" дисквалифицировали за драку
Баскетбол
 
20:39 11.02.2026
Четверых баскетболистов "Шарлотт" и "Детройта" дисквалифицировали за драку
Четверых баскетболистов "Шарлотт" и "Детройта" дисквалифицировали за драку
Четверых баскетболистов "Шарлотт" и "Детройта" дисквалифицировали за драку

Четверых баскетболистов "Шарлотт" и "Детройта" отстранили за драку в матче НБА

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Четыре баскетболиста "Детройт Пистонс" и "Шарлотт Хорнетс" получили от двух до семи матчей дисквалификации за драку в игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается пресс-служба лиги в соцсети X.
"Детройт" на выезде обыграл "Хорнетс" со счетом 110:104 в ночь на 10 февраля по московскому времени. В третьей четверти игрок хозяев Мусса Диабате сфолил на Джейлене Дюрене из "Детройта". Началась стычка, Дюрен ударил Диабате по лицу, после чего тот попытался напасть на соперника. Игрока сумели оттащить только партнеры по команде, члены тренерского штаба обоих клубов и охрана. За Диабате заступился его партнер по команде Майлз Бриджес, на которого после этого напал находившийся на скамейке игрок "Детройта" Айзея Стюарт. Все четыре участника инцидента были удалены до конца матча.
В среду исполнительный вице-президент НБА Джеймс Джонс объявил о решении дисквалифицировать Стюарта на семь матчей. Длительность отстранения игрока "Детройта" частично обоснована повторяющимися случаями неспортивного поведения. Диабате и Бриджес дисквалифицированы на четыре матча, в то время как Дюрен пропустит два матча.
Деннис Шрёдер - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
НБА отстранила защитника "Сакраменто" за стычку
11 января, 10:14
11 января, 10:14
 
БаскетболСпортМайлз БриджесШарлоттДетройт ПистонсШарлотт ХорнетсНБА
 
