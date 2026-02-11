Рейтинг@Mail.ru
СМИ: актера из "Доктора Кто" задержали по подозрению в сексуальном насилии
05:50 11.02.2026 (обновлено: 09:06 11.02.2026)
СМИ: актера из "Доктора Кто" задержали по подозрению в сексуальном насилии
СМИ: актера из "Доктора Кто" задержали по подозрению в сексуальном насилии - РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: актера из "Доктора Кто" задержали по подозрению в сексуальном насилии
Британский актер Ноэль Кларк, известный по роли в телесериале "Доктор Кто", был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T05:50:00+03:00
2026-02-11T09:06:00+03:00
шоубиз
в мире
лондон
СМИ: актера из "Доктора Кто" задержали по подозрению в сексуальном насилии

Guardian: актера Ноэля Кларка задержали по подозрению в сексуальном насилии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Британский актер Ноэль Кларк, известный по роли в телесериале "Доктор Кто", был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает газета Guardian со ссылкой на лондонскую полицию.
"Актер Ноэль Кларк был задержан в связи с попыткой изнасилования, которая, как утверждается, произошла в 2007 году", - говорится в материале издания.
По словам представителя лондонской полиции, задержанный подозревается, в частности, в попытке изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера, а именно прикосновений, в отношении 20-летней женщины в 2007 году в Лондоне. Кроме того, Кларка также подозревают в вуайеризме, совершенном в 2013 году. Отмечается, что он был освобожден под залог.
Кларк наиболее известен по роли Микки Смита в "Докторе Кто". Он также снимался в телесериале "Чисто английское убийство", франшизе "Шпана", фильме "Центурион", "Стартрек: Возмездие" и других.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В новом иске к рэперу Diddy утверждается, что он сознался в убийстве Тупака
29 января, 22:53
 
