СМИ: актера из "Доктора Кто" задержали по подозрению в сексуальном насилии
СМИ: актера из "Доктора Кто" задержали по подозрению в сексуальном насилии - РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: актера из "Доктора Кто" задержали по подозрению в сексуальном насилии
Британский актер Ноэль Кларк, известный по роли в телесериале "Доктор Кто", был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T05:50:00+03:00
2026-02-11T05:50:00+03:00
2026-02-11T09:06:00+03:00
шоубиз
в мире
лондон
лондон
в мире, лондон
СМИ: актера из "Доктора Кто" задержали по подозрению в сексуальном насилии
Guardian: актера Ноэля Кларка задержали по подозрению в сексуальном насилии
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Британский актер Ноэль Кларк, известный по роли в телесериале "Доктор Кто", был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает газета Guardian
со ссылкой на лондонскую полицию.
"Актер Ноэль Кларк был задержан в связи с попыткой изнасилования, которая, как утверждается, произошла в 2007 году", - говорится в материале издания.
По словам представителя лондонской полиции, задержанный подозревается, в частности, в попытке изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера, а именно прикосновений, в отношении 20-летней женщины в 2007 году в Лондоне
. Кроме того, Кларка также подозревают в вуайеризме, совершенном в 2013 году. Отмечается, что он был освобожден под залог.
Кларк наиболее известен по роли Микки Смита в "Докторе Кто". Он также снимался в телесериале "Чисто английское убийство", франшизе "Шпана", фильме "Центурион", "Стартрек: Возмездие" и других.