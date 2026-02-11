СМИ: актера из "Доктора Кто" задержали по подозрению в сексуальном насилии

"Актер Ноэль Кларк был задержан в связи с попыткой изнасилования, которая, как утверждается, произошла в 2007 году", - говорится в материале издания.

Кларк наиболее известен по роли Микки Смита в "Докторе Кто". Он также снимался в телесериале "Чисто английское убийство", франшизе "Шпана", фильме "Центурион", "Стартрек: Возмездие" и других.