Рейтинг@Mail.ru
Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:00 10.02.2026 (обновлено: 17:52 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/zvonareva-2073482507.html
Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T17:00:00+03:00
2026-02-10T17:52:00+03:00
теннис
спорт
вера звонарева
женская теннисная ассоциация (wta)
мирра андреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883625662_0:145:1400:933_1920x0_80_0_0_8fdd7ac66baf528ecd2fda55ffdd1007.jpg
https://ria.ru/20260209/andreeva-2073327240.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883625662_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_a2a1d0ded1da8eb3427449f80fd07f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вера звонарева, женская теннисная ассоциация (wta), мирра андреева
Теннис, Спорт, Вера Звонарева, Женская теннисная ассоциация (WTA), Мирра Андреева
Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Звонарева проиграла Мбоко во втором круге турнира в Дохе

© Фото : Пресс-служба УимблдонаРоссийская теннисистка Вера Звонарева
Российская теннисистка Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Российская теннисистка Вера Звонарева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
10 февраля 2026 • начало в 15:15
Завершен
Вера Звонарева
0 : 24:64:6
Victoria Mboko
Календарь Турнирная таблица История встреч
В матче второго раунда 41-летняя Звонарева (580-я ракетка мира) проиграла представительнице Канады Виктории Мбоко (13) со счетом 4:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут.
В третьем раунде Мбоко сыграет против первой ракетки России Мирры Андреевой (7).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Мирра Андреева вышла в третий круг "тысячника" в Дохе
9 февраля, 23:21
 
ТеннисСпортВера ЗвонареваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Мирра Андреева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала