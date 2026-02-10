https://ria.ru/20260210/zvonareva-2073482507.html
Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Звонарева проиграла Мбоко во втором круге турнира в Дохе