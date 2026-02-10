https://ria.ru/20260210/zemletryasenie-2073481520.html
На Кубани зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4
На Кубани зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 - РИА Новости, 10.02.2026
На Кубани зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4
Сейсмическая станция зафиксировала землетрясение в Крымском районе Кубани магнитудой 3,4 во вторник утром, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:55:00+03:00
2026-02-10T16:55:00+03:00
2026-02-10T16:55:00+03:00
происшествия
крымский район
краснодарский край
крымск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg
https://ria.ru/20260210/zemletryasenie-2073466631.html
https://ria.ru/20260210/zemletrjasenie-2073402925.html
крымский район
краснодарский край
крымск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_c50ab5484adebc17523b8d0a076c8453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский район, краснодарский край, крымск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Крымский район, Краснодарский край, Крымск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Кубани зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4
В Крымском районе Кубани зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4