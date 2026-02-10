Рейтинг@Mail.ru
16:55 10.02.2026
На Кубани зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4
Сейсмическая станция зафиксировала землетрясение в Крымском районе Кубани магнитудой 3,4 во вторник утром, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 10.02.2026
© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Сейсмическая станция зафиксировала землетрясение в Крымском районе Кубани магнитудой 3,4 во вторник утром, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Землетрясение в Крымском районе зафиксировала сейсмическая станция. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, подземные толчки произошли 10 февраля в 7.45 (мск - ред.). Сейсмособытие магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера зафиксировано в Адагумском сельском поселении, в 28 километрах от Крымска, на глубине 10 километров", - говорится в сообщении.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Вчера, 15:46
Отмечается, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
"В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточняют, что обращений от населения не поступало", - добавили там.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае во вторник ночью, сообщал ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По предварительным данным ФИЦ ЕГС РАН, интенсивность землетрясения в эпицентре составила 6 баллов.
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Эксперт объяснил, почему землетрясения на Кубани не являются аномалией
Вчера, 11:50
 
