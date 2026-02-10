https://ria.ru/20260210/zemletryasenie-2073466631.html
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил, его ощутили в Северо-Курильске силой 3 балла, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
