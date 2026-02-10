Рейтинг@Mail.ru
11:36 10.02.2026
Отголоски землетрясения на Кубани дошли до Крыма
Отголоски землетрясения на Кубани дошли до Крыма
2026-02-10T11:36:00+03:00
2026-02-10T11:36:00+03:00
республика крым
анапа
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
россия
республика крым
анапа
новороссийск
россия
республика крым, анапа, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), россия
Республика Крым, Анапа, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Россия
Отголоски землетрясения на Кубани дошли до Крыма

Отголоски землетрясения в районе Анапы и Новороссийска дошли до Крыма

© iStock.com / FurchinСейсмограф
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Отголоски землетрясения, произошедшего в районе Анапы и Новороссийска, дошли до Крыма, идет сбор данных, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью. Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине десяти километров.
"Отголоски основного толчка были ощутимы жителями Крыма. Сейчас ведется сбор макросейсмических данных", - сказала Бондарь.
Республика КрымАнапаНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Россия
 
 
