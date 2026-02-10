Названы города, где ощущалось произошедшее на Кубани землетрясение

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Произошедшее в Краснодарском крае землетрясение ощущалось в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Краснодаре - в основном люди ощущали гул, на высоких этажах тряслась мебель, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.

"Все в пределах нормы. Люди в основном ощущали гул, сильные сотрясения, если на высоких этажах находились – на девятом-десятом этажах, то ощущали тряску предметов мебели, висящих предметов, у кого-то смещались мелкие предметы. Но в целом говорить о том, что какие-то есть серьезные последствия, пока такой информации нет", - рассказала Зверева.