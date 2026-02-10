https://ria.ru/20260210/zemletrjasenie-2073384424.html
Названы города, где ощущалось произошедшее на Кубани землетрясение
Названы города, где ощущалось произошедшее на Кубани землетрясение - РИА Новости, 10.02.2026
Названы города, где ощущалось произошедшее на Кубани землетрясение
Произошедшее в Краснодарском крае землетрясение ощущалось в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Краснодаре - в основном люди ощущали гул, на высоких этажах... РИА Новости, 10.02.2026
Названы города, где ощущалось произошедшее на Кубани землетрясение
Землетрясение ощущалось в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Краснодаре
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Произошедшее в Краснодарском крае землетрясение ощущалось в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Краснодаре - в основном люди ощущали гул, на высоких этажах тряслась мебель, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
"Землетрясение ощущалось в Анапе
, Геленджике
, Новороссийске
, Краснодаре
. Поступают данные от жителей Крымска
, Супсеха, станции Раевской, Абрау-Дюрсо
, Кабардинки
. На данный момент мы уточняем, насколько сильно ощущались толчки. В целом ощутимое землетрясение может очень сильно варьироваться в зависимости от этажа, на котором находились люди, и конкретного города или района", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, на текущий момент информации о каких-то разрушениях, пострадавших нет.
"Все в пределах нормы. Люди в основном ощущали гул, сильные сотрясения, если на высоких этажах находились – на девятом-десятом этажах, то ощущали тряску предметов мебели, висящих предметов, у кого-то смещались мелкие предметы. Но в целом говорить о том, что какие-то есть серьезные последствия, пока такой информации нет", - рассказала Зверева.
Она добавила, что на данный момент магнитуда произошедшего землетрясения оценена специалистами как mb=5.3.
Землетрясение произошло в Краснодарском крае
ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко
рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров.