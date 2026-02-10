https://ria.ru/20260210/zemletrjasenie-2073374075.html
Очевидица сравнила первые секунды землетрясения на Кубани со взрывом
Очевидица сравнила первые секунды землетрясения на Кубани со взрывом - РИА Новости, 10.02.2026
Очевидица сравнила первые секунды землетрясения на Кубани со взрывом
Первые секунды землетрясения в поселке Верхнебаканском в пригороде Новороссийска напоминали взрыв, заявила РИА Новости очевидица Ольга. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:00:00+03:00
2026-02-10T10:00:00+03:00
2026-02-10T10:00:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
анапа
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073361211_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_686fb3d2990452c4a3d4bc007d978c3e.jpg
https://ria.ru/20260210/zemletryasenie-2073372799.html
новороссийск
краснодарский край
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073361211_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9dad439812002007004e9934ff28df86.jpg
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
2026-02-10T10:00
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край, анапа, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Анапа, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Очевидица сравнила первые секунды землетрясения на Кубани со взрывом
Очевидица рассказала, что начало землетрясения на Кубани было похоже на взрыв