Очевидица сравнила первые секунды землетрясения на Кубани со взрывом
10:00 10.02.2026
Очевидица сравнила первые секунды землетрясения на Кубани со взрывом
Очевидица сравнила первые секунды землетрясения на Кубани со взрывом
Первые секунды землетрясения в поселке Верхнебаканском в пригороде Новороссийска напоминали взрыв, заявила РИА Новости очевидица Ольга. РИА Новости, 10.02.2026
2026
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы
происшествия, новороссийск, краснодарский край, анапа, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Анапа, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Очевидица сравнила первые секунды землетрясения на Кубани со взрывом

Очевидица рассказала, что начало землетрясения на Кубани было похоже на взрыв

КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Первые секунды землетрясения в поселке Верхнебаканском в пригороде Новороссийска напоминали взрыв, заявила РИА Новости очевидица Ольга.
"Мы живем в пригороде Новороссийска, в поселке Верхнебаканском. Почувствовали один сильный толчок около 2.30 ночи. Сначала подумали, что-то взорвалось или БПЛА упал рядом. Звук напоминал что-то такое, и трясло пару секунд. Сразу зашла в новостные группы, узнала о землетрясении", - рассказала собеседница агентства.
"Ночь всех напугала", - добавила она.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров.
Ученый назвал причину землетрясения в Анапе и Новороссийске
09:55
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
