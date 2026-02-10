На севере Сахалина произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник на севере Сахалина, его ощутили в поселке Тымовском силой 4 балла, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в трех километрах северо-восточнее села Усково в Тымовском районе зарегистрировано в 11.07 (04.07 мск) 10 февраля. Очаг располагался на глубине 7 километров", - рассказала сейсмолог.

По информации Семеновой , подземный толчок силой до 4 баллов ощутили в поселке Тымовском.

Как уточнила пресс-служба ГУМС по Сахалинской области, подземные толчки силой до 5 баллов ощутили в пгт Тымовское и селах Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги и Воскресеновка.