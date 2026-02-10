https://ria.ru/20260210/zemletrjasenie-2073347230.html
На севере Сахалина произошло землетрясение
На севере Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 10.02.2026
На севере Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник на севере Сахалина, его ощутили в поселке Тымовском силой 4 балла, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T04:38:00+03:00
2026-02-10T04:38:00+03:00
2026-02-10T05:01:00+03:00
происшествия
сахалин
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, елена семенова
Происшествия, Сахалин, Елена Семенова
На севере Сахалина произошло землетрясение
РИА Новости: на севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,5
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник на севере Сахалина, его ощутили в поселке Тымовском силой 4 балла, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в трех километрах северо-восточнее села Усково в Тымовском районе зарегистрировано в 11.07 (04.07 мск) 10 февраля. Очаг располагался на глубине 7 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой
, подземный толчок силой до 4 баллов ощутили в поселке Тымовском.
Как уточнила пресс-служба ГУМС по Сахалинской области, подземные толчки силой до 5 баллов ощутили в пгт Тымовское и селах Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги и Воскресеновка.
"Все службы работают в штатном режиме. Проводится обследование жилого фонда, СЗО и объектов ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отмечается в сообщении регионального главка МЧС.