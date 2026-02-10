https://ria.ru/20260210/zeas-2073462784.html
ВСУ повредили инфраструктуру жизнеобеспечения ЗАЭС
ВСУ повредили инфраструктуру жизнеобеспечения ЗАЭС - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ повредили инфраструктуру жизнеобеспечения ЗАЭС
Одна из двух внешних линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС, отключена в результате огневого воздействия со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ повредили инфраструктуру жизнеобеспечения ЗАЭС
