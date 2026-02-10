Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили инфраструктуру жизнеобеспечения ЗАЭС - РИА Новости, 10.02.2026
15:31 10.02.2026 (обновлено: 15:37 10.02.2026)
ВСУ повредили инфраструктуру жизнеобеспечения ЗАЭС
ВСУ повредили инфраструктуру жизнеобеспечения ЗАЭС
Одна из двух внешних линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС, отключена в результате огневого воздействия со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ повредили инфраструктуру жизнеобеспечения ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Одна из двух внешних линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС, отключена в результате огневого воздействия со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба станции.
Как сообщили на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и ЗАЭС.
"В результате огневого воздействия со стороны ВСУ отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную электростанцию, — линия 330 кВ "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения её нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии 750 кВ "Днепровская", - сообщается в Telegram-канале станции.
