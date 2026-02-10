Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Зализничное в Запорожской области - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/zaliznichnoe-2073468868.html
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Зализничное в Запорожской области
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Зализничное в Запорожской области - РИА Новости, 10.02.2026
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Зализничное в Запорожской области
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил мотострелков из группировки "Восток" с освобождением населенного пункта Зализничное в Запорожской области,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:56:00+03:00
2026-02-10T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065714120_0:0:2464:1386_1920x0_80_0_0_67d1a6eaa4428ab6bf26cdba4769b56e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065714120_0:0:2192:1643_1920x0_80_0_0_fe94c5aba9efd15b4f7647e6473e1297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Зализничное в Запорожской области

Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного в Запорожской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил мотострелков из группировки "Восток" с освобождением населенного пункта Зализничное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 114 гвардейского мотострелкового Духовщинско-Хинганского ордена Октябрьской Революции, Краснознаменного, ордена Суворова II степени полка с освобождением населенного пункта Зализничное Запорожской области", - сообщило ведомство.
«
"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на времевском направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом", - отметил министр.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала