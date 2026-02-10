Белоусов поздравил бойцов, освободивших Зализничное в Запорожской области

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил мотострелков из группировки "Восток" с освобождением населенного пункта Зализничное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 114 гвардейского мотострелкового Духовщинско-Хинганского ордена Октябрьской Революции, Краснознаменного, ордена Суворова II степени полка с освобождением населенного пункта Зализничное Запорожской области", - сообщило ведомство.
"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на времевском направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом", - отметил министр.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы РФ.
