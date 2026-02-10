Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Зализничное в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 10.02.2026 (обновлено: 15:10 10.02.2026)
Российские войска освободили Зализничное в Запорожской области
Российские войска освободили Зализничное в Запорожской области - РИА Новости, 10.02.2026
Российские войска освободили Зализничное в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль село Зализничное в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днепропетровская область
россия
запорожская область
днепропетровская область
Российские войска освободили Зализничное в Запорожской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Зализничное в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Зализничное в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Зализничное в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Зализничное в Запорожской области
Это позволило укрепить позиции, отодвинув линию фронта на запад от Гуляйполя, и расширить плацдарм для дальнейших действий, отметили в военном ведомстве.
За сутки бойцы нанесли поражение трем бригадам, четырем штурмовым полкам и двум батальонам беспилотных систем ВСУ в районах Братского, Коммунаровки (Днепропетровская область), Верхней Терсы, Воздвижевки, Дорожнянки, Комсомольского, Копаней и Риздвянки (Запорожская область).
Противник потерял в зоне ответственности группировки около 420 солдат, танк, три боевые бронемашины и девять автомобилей.
Кроме того, российская армия нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, использовавшихся в интересах ВСУ, местам сборки и хранения дронов, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации в 139 районах.
