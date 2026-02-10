https://ria.ru/20260210/zaliznichnoe-2073410368.html
Российские войска освободили Зализничное в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль село Зализничное в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:11:00+03:00
2026-02-10T12:11:00+03:00
2026-02-10T15:10:00+03:00
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости
. Российские военные взяли под контроль село Зализничное в Запорожской области, сообщило Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное", — говорится в сводке.
Это позволило укрепить позиции, отодвинув линию фронта на запад от Гуляйполя, и расширить плацдарм для дальнейших действий, отметили в военном ведомстве.
За сутки бойцы нанесли поражение трем бригадам, четырем штурмовым полкам и двум батальонам беспилотных систем ВСУ
в районах Братского, Коммунаровки (Днепропетровская область
), Верхней Терсы, Воздвижевки, Дорожнянки, Комсомольского, Копаней и Риздвянки (Запорожская область
).
Противник потерял в зоне ответственности группировки около 420 солдат, танк, три боевые бронемашины и девять автомобилей.
Кроме того, российская армия нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, использовавшихся в интересах ВСУ, местам сборки и хранения дронов, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации в 139 районах.