Российские войска освободили Зализничное в Запорожской области

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Зализничное в Запорожской области, сообщило . Российские военные взяли под контроль село Зализничное в Запорожской области, сообщило Минобороны

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное", — говорится в сводке.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Зализничное в Запорожской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Зализничное в Запорожской области

Это позволило укрепить позиции, отодвинув линию фронта на запад от Гуляйполя, и расширить плацдарм для дальнейших действий, отметили в военном ведомстве.

Противник потерял в зоне ответственности группировки около 420 солдат, танк, три боевые бронемашины и девять автомобилей.