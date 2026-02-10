https://ria.ru/20260210/zakharova-2073520998.html
Россия сохранит любовь к настоящей культуре Франции, заявила Захарова
Россия сохранит любовь к настоящей культуре Франции, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Россия сохранит любовь к настоящей культуре Франции, заявила Захарова
Россия сохранит знания об истории Франции и любовь к ее настоящей культуре на фоне царящего там бескультурья, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:23:00+03:00
2026-02-10T20:23:00+03:00
2026-02-10T20:23:00+03:00
общество
россия
франция
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003315808.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, франция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Общество, Россия, Франция, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия сохранит любовь к настоящей культуре Франции, заявила Захарова
Захарова: РФ хранит знания об истории Франции на фоне царящего там бескультурья