20:23 10.02.2026
Россия сохранит любовь к настоящей культуре Франции, заявила Захарова
общество, россия, франция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Общество, Россия, Франция, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия сохранит знания об истории Франции и любовь к ее настоящей культуре на фоне царящего там бескультурья, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова сделала репост видео, на котором пожилой французский учитель не может сдержать слез от бескультурного поведения своих учеников.
«
"Ничего, месьё, мы в России сохраним знания об истории Франции и любовь к её настоящей культуре! Вдруг ваши потомки одумаются и захотят узнать, чем Руссо отличался от Руссо, а Моне от Мане", - написала Захарова, комментируя видео.
Дипломат отметила, что "зато во Франции можно поменять пол от депрессии и стать небинарной личностью, создать однополую семью и ждать потомства" (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Захарова задалась вопросом о цели приезда посла Франции в Россию
6 марта 2025, 01:01
 
ОбществоРоссияФранцияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
