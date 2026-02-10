Рейтинг@Mail.ru
15:29 10.02.2026 (обновлено: 15:42 10.02.2026)
Захарова высказалась о файлах Эпштейна
Захарова высказалась о файлах Эпштейна

РИА Новости: Захарова заявила, что либеральные силы перешли все грани

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна свидетельствуют о том, что либеральные силы перешли все грани, они закрепили антиценности в отношении детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Когда ты понимаешь, что есть целая общность, которая на политическом, а порой на государственном уровне закрепила антиценности, что нет уже никаких таких детей, что с ними можно уже делать все что угодно. Можно их, судя по тому, что творилось на острове Эпштейна, насиловать, совершать некие ритуалы… но самое ужасное, что мы видели, как закрепляется все в законодательных актах", - сказала Захарова.
Прямая трансляция интервью велась в социальных сетях РИА Новости.
Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна
