Европейским странам стоит признать ошибки, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
15:04 10.02.2026 (обновлено: 15:10 10.02.2026)
Европейским странам стоит признать ошибки, заявила Захарова
Европейским странам стоит признать ошибки, заявила Захарова
Странам Западной Европы стоит признать свои ошибки и вернуться к своим национальным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 10.02.2026
Европейским странам стоит признать ошибки, заявила Захарова

Захарова: Европе стоит признать ошибки и вернуться к национальным интересам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Странам Западной Европы стоит признать свои ошибки и вернуться к своим национальным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Прямая трансляция интервью ведется в соцсетях агентства.
«
"Выход понятен: признание собственных ошибок, возвращение к собственным национальным, западноевропейским интересам, а желательно еще и ценностям", - отметила она, комментируя притязания США на Гренландию.
Народы Европы могут не простить властям их политику, заявила Захарова
Народы Европы могут не простить властям их политику, заявила Захарова
Вчера, 15:06
 
ЕвропаВ миреЗападная ЕвропаРоссияСШАМария Захарова
 
 
