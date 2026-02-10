Рейтинг@Mail.ru
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
14:56 10.02.2026 (обновлено: 15:01 10.02.2026)
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова
Тактика киевского режима обречена на провал, ведет к разрушению государственности Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2026
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тактика киевского режима обречена на провал, ведет к разрушению государственности Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Их методика, их тактика обречена на провал. Да, они будут ей идти и следовать, потому что такова логика того, во что втянули Украину западные кураторы. Разрушение государственности, обнищание людей, разрушение внутренних основ как с точки зрения экономики, науки, образования, так и с точки зрения просто самосознания народа", - сказала Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника, прямая трансляция интервью ведется в Telegram-канале и аккаунте агентства в соцсети "ВКонтакте".

