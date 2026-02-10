https://ria.ru/20260210/zakharova-2073454384.html
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова
Тактика киевского режима обречена на провал, ведет к разрушению государственности Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2026
Тактика киевского режима обречена на провал, заявила Захарова
