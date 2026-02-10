Евросоюз стал обслуживающим механизмом НАТО, заявила Захарова

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз стал обслуживающим механизмом Североатлантического менталитета в последние годы, и в этот период именно НАТО проводило бесконечные учения, целью которых была Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.