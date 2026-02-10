Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз стал обслуживающим механизмом НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
12:49 10.02.2026
Евросоюз стал обслуживающим механизмом НАТО, заявила Захарова
Евросоюз стал обслуживающим механизмом НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Евросоюз стал обслуживающим механизмом НАТО, заявила Захарова
Евросоюз стал обслуживающим механизмом Североатлантического менталитета в последние годы, и в этот период именно НАТО проводило бесконечные учения, целью... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:49:00+03:00
2026-02-10T12:49:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
владимир путин
такер карлсон
нато
евросоюз
россия
в мире, россия, мария захарова, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз
Евросоюз стал обслуживающим механизмом НАТО, заявила Захарова

Захарова назвала ЕС обслуживающим механизмом менталитета НАТО

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз стал обслуживающим механизмом Североатлантического менталитета в последние годы, и в этот период именно НАТО проводило бесконечные учения, целью которых была Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если речь идет о НАТО как альянсе или Европейском Союзе как объединении, к сожалению, Европейский Союз за последние годы... если не сказать, десятилетия, стал действительно таким обслуживающим механизмом Североатлантического менталитета", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она напомнила, что НАТО и ЕС все-таки расширяли свои границы и окружали Россию. Кроме того, они окружали не добром или какими-то рекламными щитами о перспективах сотрудничества, а военными базами, передислоцированными войсками и техникой, а также бесконечными учениями, целью которых объявлялась именно Россия, отметила Захарова.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров
9 февраля, 17:37
 
В миреРоссияМария ЗахароваВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвросоюз
 
 
