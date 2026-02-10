МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз стал обслуживающим механизмом Североатлантического менталитета в последние годы, и в этот период именно НАТО проводило бесконечные учения, целью которых была Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если речь идет о НАТО как альянсе или Европейском Союзе как объединении, к сожалению, Европейский Союз за последние годы... если не сказать, десятилетия, стал действительно таким обслуживающим механизмом Североатлантического менталитета", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она напомнила, что НАТО и ЕС все-таки расширяли свои границы и окружали Россию. Кроме того, они окружали не добром или какими-то рекламными щитами о перспективах сотрудничества, а военными базами, передислоцированными войсками и техникой, а также бесконечными учениями, целью которых объявлялась именно Россия, отметила Захарова.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".