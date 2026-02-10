Захарова сравнила заявления посла Франции и хамство Макрона

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Разница между миролюбивыми заявлениями посла Франции в РФ Николя де Ривьера и хамством президента страны Эммануэля Макрона напоминает о народной мудрости про волков в овечьей шкуре, хотя вместо волка под шкурой могут быть и бараны, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.