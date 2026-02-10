Рейтинг@Mail.ru
12:58 10.02.2026 (обновлено: 17:02 10.02.2026)
Захарова сравнила заявления посла Франции и хамство Макрона
Захарова сравнила заявления посла Франции и хамство Макрона

Захарова: слова Ривьеры при хамстве Макрона напоминают о волках в овечьей шкуре

Мария Захарова
Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Разница между миролюбивыми заявлениями посла Франции в РФ Николя де Ривьера и хамством президента страны Эммануэля Макрона напоминает о народной мудрости про волков в овечьей шкуре, хотя вместо волка под шкурой могут быть и бараны, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В интервью "России 24" она напомнила, что прибывший в Москву в 2025 году посол Франции говорил о намерении налаживать отношения между странами и явно имел мандат на это. При этом Макрон постоянно угрожает и хамит России, указала Захарова. Сочетать деструктивное поведение и попытки найти место для продвижения своих интересов невозможно, подчеркнула она.
"С другой стороны, у нас и не только у нас есть специальное выражение для этого - волк в овечьей шкуре. Правда, у меня ощущение, что у них под овечьей шкурой давно не волки, а бараны, учитывая, что они заявляют и делают. Посмотрите, какая ситуация в Западной Европе, до чего они себя довели", - указала Захарова.
Мария Захарова
Евросоюз стал обслуживающим механизмом НАТО, заявила Захарова
Вчера, 12:49
 
Россия Франция Москва Мария Захарова Эммануэль Макрон Николя Де Ривьер
 
 
Заголовок открываемого материала