Рейтинг@Mail.ru
Яркий огненный шар появился в небе над островом Хонсю - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/yaponiya-2073348886.html
Яркий огненный шар появился в небе над островом Хонсю
Яркий огненный шар появился в небе над островом Хонсю - РИА Новости, 10.02.2026
Яркий огненный шар появился в небе над островом Хонсю
Яркий огненный шар, появившийся в небе над обширной территорией района Канто на основном японском острове Хонсю, стал одной из тем обсуждения в японском... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T05:25:00+03:00
2026-02-10T05:25:00+03:00
в мире
токио
канагава
кавасаки
хонсю (остров)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65206/66/652066615_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_299988fe257fc6b3e358d52b04a24cf6.jpg
https://ria.ru/20260116/shar-2068391812.html
токио
канагава
кавасаки
хонсю (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65206/66/652066615_386:0:4162:2832_1920x0_80_0_0_29ee8cbe0a805b1055d69e32f37fcb12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токио, канагава, кавасаки, хонсю (остров)
В мире, Токио, Канагава, Кавасаки, Хонсю (остров)
Яркий огненный шар появился в небе над островом Хонсю

РИА Новости: яркий огненный шар пролетел в небе над Токио и Канагавой

© Фото : TOKYO-SKYTREEВид на ночной Токио
Вид на ночной Токио - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : TOKYO-SKYTREE
Вид на ночной Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Яркий огненный шар, появившийся в небе над обширной территорией района Канто на основном японском острове Хонсю, стал одной из тем обсуждения в японском сегменте соцсетей, выяснило РИА Новости.
Пользователи сообщают о ярком светящемся шаре, появившемся в районе Канто в 20.59 (14.59 мск) 9 февраля. Видео зафиксировали полет шара в Токио, соседней префектуре Канагава, около города Кавасаки, и на фоне горы Фудзи. Есть видео из деревень недалеко от горы Фудзи, а также обсерватории, расположенной в Нагано, и от кружка астрономии и метеорологии старших классов одной из токийских школ.
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Пермском планетарии объяснили появление огненного шара в небе
16 января, 19:00
 
В миреТокиоКанагаваКавасакиХонсю (остров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала