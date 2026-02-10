https://ria.ru/20260210/yaponiya-2073348886.html
Яркий огненный шар появился в небе над островом Хонсю
Яркий огненный шар, появившийся в небе над обширной территорией района Канто на основном японском острове Хонсю, стал одной из тем обсуждения в японском... РИА Новости, 10.02.2026
в мире
токио
канагава
кавасаки
хонсю (остров)
РИА Новости: яркий огненный шар пролетел в небе над Токио и Канагавой