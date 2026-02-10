Рейтинг@Mail.ru
Москвина рассказала, что могло повлиять на выступление Гуменника
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:25 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/volnenie-2073533709.html
Москвина рассказала, что могло повлиять на выступление Гуменника
Москвина рассказала, что могло повлиять на выступление Гуменника - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Москвина рассказала, что могло повлиять на выступление Гуменника
Волнение, связанное с дебютом на Олимпийских играх, могло повлиять на выступление российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе, заявила... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T22:25:00+03:00
2026-02-10T22:25:00+03:00
фигурное катание
спорт
тамара москвина
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073524174_0:56:2899:1687_1920x0_80_0_0_dff4d384ed1028a2f57b1c685316631c.jpg
https://ria.ru/20260210/gumennik-2073529408.html
спорт, тамара москвина, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Тамара Москвина, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Москвина рассказала, что могло повлиять на выступление Гуменника

Москвина: на выступление Гуменника могло повлиять волнение дебютной Олимпиады

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Волнение, связанное с дебютом на Олимпийских играх, могло повлиять на выступление российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе, заявила заслуженный тренер России Тамара Москвина, руководитель школы, в которой тренируется спортсмен.
Гуменник, выступавший в короткой программе на Олимпиаде под первым стартовым номером, во вторник набрал 86,72 балла. Фигурист с помаркой исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа, справился с четверным лутцем и тройным акселем. Все непрыжковые элементы были отмечены четвертым, наивысшим уровнем сложности. Уже после приезда Гуменника в Милан ему пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
"Очень много слагаемых у успешного выступления, видимо, какой-то ингредиент был не до конца отработан, - сказала Москвина. - Не думаю, что музыка или что-то еще повлияло. Наверное, это волнение Олимпиады, ведь у Петра не было участия в крупных международных стартах. Но это касается всех фигуристов нашей страны".
Заслуженный тренер России не стала конкретизировать, насколько после проката Гуменника в короткой программе изменились его шансы на олимпийскую медаль. "Шансы будут зависеть от того, как выступят остальные участники", - заключила Москвина.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Хореограф Железняков заявил, что Гуменнику потрепали нервы
10 февраля, 21:51
 
Фигурное катаниеСпортТамара МосквинаЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
