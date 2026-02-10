Москвина рассказала, что могло повлиять на выступление Гуменника

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Волнение, связанное с дебютом на Олимпийских играх, могло повлиять на выступление российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе, заявила заслуженный тренер России Тамара Москвина, руководитель школы, в которой тренируется спортсмен.
Гуменник, выступавший в короткой программе на Олимпиаде под первым стартовым номером, во вторник набрал 86,72 балла. Фигурист с помаркой исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа, справился с четверным лутцем и тройным акселем. Все непрыжковые элементы были отмечены четвертым, наивысшим уровнем сложности. Уже после приезда Гуменника в Милан ему пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
"Очень много слагаемых у успешного выступления, видимо, какой-то ингредиент был не до конца отработан, - сказала Москвина. - Не думаю, что музыка или что-то еще повлияло. Наверное, это волнение Олимпиады, ведь у Петра не было участия в крупных международных стартах. Но это касается всех фигуристов нашей страны".
Заслуженный тренер России не стала конкретизировать, насколько после проката Гуменника в короткой программе изменились его шансы на олимпийскую медаль. "Шансы будут зависеть от того, как выступят остальные участники", - заключила Москвина.
