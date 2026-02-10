Москвина рассказала, что могло повлиять на выступление Гуменника

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Волнение, связанное с дебютом на Олимпийских играх, могло повлиять на выступление российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе, заявила заслуженный тренер России Тамара Москвина, руководитель школы, в которой тренируется спортсмен.