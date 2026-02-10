Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в матче ЧР
Волейбол
 
21:22 10.02.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в матче ЧР
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в матче ЧР

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Волейболисты санкт-петербургского "Зенита" нанесли поражение клубу "Газпром-Югра" из Сургута в матче 24-го тура чемпионата России.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:18, 25:21).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
10 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
3 : 025:1925:1825:21
Газпром-Югра
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит" одержал 11-ю победу подряд. Команда с 20-ю победами при четырех поражениях занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги. "Газпром-Югра" (10-14) располагается на десятом месте в таблице.
В другом матче дня казанский "Зенит" на выезде обыграл "Оренбуржье" - 3-1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:16).
Волейболисты петербургского Зенита в матче Суперлиги - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Енисей" в Суперлиге
27 января, 21:39
 
Волейбол
 
Матч-центр
 
