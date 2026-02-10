https://ria.ru/20260210/volejbolisty-2073526851.html
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в матче ЧР
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в матче ЧР
Волейболисты санкт-петербургского "Зенита" нанесли поражение клубу "Газпром-Югра" из Сургута в матче 24-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T21:22:00+03:00
2026-02-10T21:22:00+03:00
2026-02-10T21:22:00+03:00
волейбол
спорт
сургут
россия
санкт-петербург
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
зенит (санкт-петербург)
оренбуржье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_0:0:2058:1159_1920x0_80_0_0_0ae0271a3a6ccbe73a0e04ec1cc11c6b.jpg
https://ria.ru/20260127/zenit-2070651744.html
сургут
россия
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_77:0:1906:1372_1920x0_80_0_0_7facfda8f04e6ea50469b55621391f46.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сургут, россия, санкт-петербург, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), зенит (санкт-петербург), оренбуржье, газпром-югра (сургут)
Волейбол, Спорт, Сургут, Россия, Санкт-Петербург, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Зенит (Санкт-Петербург), Оренбуржье, Газпром-Югра (Сургут)
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в матче ЧР
"Зенит" одержал 11-ю победу подряд в Суперлиге, обыграв "Газпром-Югру"